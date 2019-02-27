Путин потребовал пресечь деятельность незаконных микрофинансовых организаций и коллекторов

Президент Владимир Путин поручил к 1 мая представить доклад о мерах по пресечению незаконных действий со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов.

Такой пункт содержится в опубликованном перечне поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию, который выложен на сайте Кремля.

«Банку России, МВД, Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Минюсту в соответствии со своей компетенцией принять необходимые меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан при осуществлении хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности», – говорится в этой части поручения.

Срок доклада по этому вопросу установлен до 1 мая и далее доклады ожидаются каждые полгода, указано в документе.

Отметим, что ранее приставы заявляли об ухудшении ситуации с коллекторами.