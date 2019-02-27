Назван лучший в мире пляж

Согласно рейтингу сервиса TripAdvisor, лучшим мировым пляжем признан Baia do Sancho на бразильском острове Фернандо-де-Норонья.

Первое место за пляжем уже было признано в 2017 году, но в прошлом году он опускался на второе место, сообщает РИА «Новости»,

Эксперты отмечают кристально чистую воду, идеальную для дайвинга, а также скалистые вершины, с которых открывается вид на плещущихся в заливе дельфинов.

Второе и третье место делят между собой знаменитый пляж Varaderoна Кубе и природный пляж EagleBeachна острове Аруба.

Ранее председатель комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что полеты на курорты Египта могут возобновиться в ближайшее время.