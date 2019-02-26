Стало известно о скором возобновлении полетов из России на курорты Египта

Председатель комитета Совфеда Константин Косачев на встрече с послом Египта Ихабом Насром заявил, что полеты на курорты Египта могут возобновиться в ближайшее время.

«Полеты по маршруту Москва – Каир уже восстановлены... На других популярных маршрутах дело близко к тому, чтобы восстановить их в полном объеме к взаимному интересу сторон», – цитирует Косачева РИА «Новости».

Косачев подчеркнул интерес России к Египту и перспективам отношений между странами. «Мы понимаем потенциал Египта, его роль в международных делах, в первую очередь, в контексте ближневосточного процесса», – отметил сенатор.

Он добавил, что в России относятся к Египту с «большой симпатией». По его словам, это популярное место отдыха для россиян, и перспективное «пространство для реализации совместных проектов» торгово-экономического, научно-технического характеров.

Напомним, в результате теракта, совершенного 31 октября 2015 года, российский самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа» потерпел крушение над Синайским полуостровом. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.