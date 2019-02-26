Балтфлот установил контроль за эсминцем «Грейвли»

Силы Балтийского флота следят за эсминцем ВМС США «Грейвли», который во вторник вошел в акваторию Балтийского моря, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Назначенными силами и средствами Балтийского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем», – передает ТАСС сообщение национального центра.

Уточняется, что эсминец США зашел в Балтийское море в 14.00 мск. В январе этот эсминец, который несет крылатые ракеты «Томагавк», уже заходил в Балтийское море.