Эсминец ВМС США с «Томагавками» вошел в Балтийское море

Ракетный эсминец ВМС США «Грейвли» через Датские проливы вошел в Балтийское море.

Эсминец, вооруженный крылатыми ракетами «Томагавк», вошел в акваторию Балтийского моря, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные морских ресурсов.

Отмечается, что на борту корабля могут находиться до 56 «Томагавков» с дальностью действия в 1,6 тыс. км.

В 2016 году эсминец совершил опасное сближение с российским сторожевым кораблем в Средиземном море, которое, по мнению Минобороны России, грубо нарушает как международные правила, так и российско-американское соглашение. Также было опубликовано видео инцидента.