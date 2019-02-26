Эсминец ВМС США с «Томагавками» вошел в Балтийское море

В акваторию Балтийского моря вошел ракетный эсминец ВМС США «Грейвли», следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

Корабль способен нести до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км, также он оснащен системой ПРО «Иджис», передает «Интерфакс».

В январе этот эсминец уже заходил в Балтийское море, он находился там 19 дней, в том числе заходил в Копенгаген (Дания) и Киль (Германия). Его сопровождали российские корветы.