Корветы Балтфлота взяли на сопровождение американские эсминцы

Силы Балтийского флота взяли на сопровождение эсминцы военно-морских сил США «Грейвли» и «Портер», вошедшие в южную часть Балтийского моря, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России «Бойкий» и «Сообразительный», – передает РИА «Новости» сообщение Национального центра управления обороной.

10 января ракетный эсминец ВМС США «Грейвли», вооруженный «Томагавками», через Датские проливы вошел в Балтийское море.

Добавим также, в субботу сообщалось, что эсминец ВМС США «Дональд Кук» направился в регион для проведения операций по обеспечению безопасности на море. Под свое наблюдение эсминец США взял российский сторожевой корабль «Пытливый».

Сенатор Алексей Пушков заявлял, что американским кораблям, которые часто заходят в Черное море, следует держаться подальше от российских берегов.