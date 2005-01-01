Пушков дал совет американским военным кораблям в Черном море

Сенатор Алексей Пушков заявил, что американским кораблям, которые часто заходят в Черное море, следует держаться подальше от российских берегов.

«Американские военные корабли зачастили в Черное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Черное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее стало известно, что эсминец ВМС США «Дональд Кук» направился в регион для проведения операций по обеспечению безопасности на море. Под свое наблюдение эсминец США взял российский сторожевой корабль «Пытливый».