Русский мэр Риги собрался участвовать в выборах в Европарламент

Мэр Риги Нил Ушаков решил принять участие в выборах в Европарламент от списка партии «Согласие», которая поддерживает русскоязычных жителей Латвии.

«Я планирую участвовать в выборах в Европарламент», – сообщил Ушаков во время брифинга.

По его словам, он и бывший вице-мэром Риги собрались участвовать в выборах, чтобы защищать интересы жителей латвийской столицы, передает РИА «Новости».

«Против нас фактически ведется война. Не только против партии, против рижан. Единственное решение – защищать Ригу на уровне Европы. Я буду бороться, используя все инструменты», – заявил мэр Риги.

Он отметил, что это решение является самым сложным за всю его карьеру политика. Согласно законам, в случае избрания в Европарламент мэр города должен покинуть свой пост в течение 30 дней. Ушаков сказал, что будет оставаться на своей должности не менее чем до 26 мая, то есть дня выборов. Также он добавил, что после его ухода в Риге продолжит работать команда профессионалов.

«Они смогут поддерживать тот курс, которого Рига придерживается с 2009 года», – подчеркнул мэр.

Сообщается, что сначала кандидатуру Ушакова должно утвердить правление партии «Согласие», которое пройдет в четверг.

Ранее на фоне коррупционного скандала вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии «Ригас сатиксме» ряд депутатов пытались отстранить Ушакова от должности. В его доме прошли обыски.

Сам мэр заявил, что закон не нарушал и поэтому не собирается уходить с должности. На митинг в его поддержку вышли тысячи человек. Свой пост Ушаков сохранил.