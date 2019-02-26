Русский мэр Риги собрался участвовать в выборах в Европарламент

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26 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 22:04  |  vz.ru
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Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России? Подробности...
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Лавров назвал три условия мирного договора с Японией

Сергей Лавров с японским министром иностранных дел Таро КоноФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока полностью отсутствуют. Почему именно сейчас российское руководство выступило со столь резкими оценками? Означает ли это, что вопрос о мирном договоре и окончании территориального спора снова практически закрыт и в ближайшие месяцы переговоры будут идти лишь для вида?  Подробности...
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Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

Участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева оказалась в центре скандалаФото: телеканал ТНТ/Youtube
Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?  Подробности...
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Американские СМИ затравили подростка за «улыбку расиста»

Та самая фотография, обнажившая тотальное лицемерие американской прессыФото: кадр из видео
Одна-единственная фотография стала поводом для гигантской травли, которой подвергся совершенно невинный американский подросток. Всему виной стала его улыбка, обращенная к представителю индейского племени, и кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой». Как такое произошло и при чем тут секта под названием «Черные евреи»? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

Глеб Простаков, журналист
Доказывать российскому читателю, что большинство украинцев – вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных жестоких репрессий, а также ковровой пропаганды – дело неблагодарное. Подробности...
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Впервые в истории США президентом может стать социалист

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею, а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Сказать «нет» антисемейной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрывать детей от матери и отца – значит резать по живому. Когда режут, чтобы спасти жизнь, – это одно. Когда режут потому, что сочли семью странной, – совсем другое. Быть странным – это не преступление. Подробности...
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          Русский мэр Риги собрался участвовать в выборах в Европарламент

          26 февраля 2019, 21:37

          Текст: Анастасия Норина

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          Мэр Риги Нил Ушаков решил принять участие в выборах в Европарламент от списка партии «Согласие», которая поддерживает русскоязычных жителей Латвии.

           «Я планирую участвовать в выборах в Европарламент», – сообщил Ушаков во время брифинга.

          По его словам, он и бывший вице-мэром Риги собрались участвовать в выборах, чтобы защищать интересы жителей латвийской столицы, передает РИА «Новости».

          «Против нас фактически ведется война. Не только против партии, против рижан. Единственное решение – защищать Ригу на уровне Европы. Я буду бороться, используя все инструменты», – заявил мэр Риги.

          Он отметил, что это решение является самым сложным за всю его карьеру политика. Согласно законам, в случае избрания в Европарламент мэр города должен покинуть свой пост в течение 30 дней. Ушаков сказал, что будет оставаться на своей должности не менее чем до 26 мая, то есть дня выборов. Также он добавил, что после его ухода в Риге продолжит работать команда профессионалов.

          «Они смогут поддерживать тот курс, которого Рига придерживается с 2009 года», – подчеркнул мэр.

          Сообщается, что сначала кандидатуру Ушакова должно утвердить правление партии «Согласие», которое пройдет в четверг.

          Ранее на фоне коррупционного скандала вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии «Ригас сатиксме» ряд депутатов пытались отстранить Ушакова от должности. В его доме прошли обыски.

          Сам мэр заявил, что закон не нарушал и поэтому не собирается уходить с должности. На митинг в его поддержку вышли тысячи человек. Свой пост Ушаков сохранил.


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