Нил Ушаков сохранил пост мэра Риги

Мэр латвийской столицы Нил Ушаков сохранил должность после внеочередного заседания Рижской думы, за него проголосовали 33 депутата.

Против сохранения Ушаковым поста мэра выступил 21 депутат, передает ТАСС.

Вопрос о его отстранении инициировал ряд оппозиционных депутатов на фоне коррупционного скандала вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии «Ригас сатиксме».

В субботу на Ратушной площади в центре Риги прошел митинг в поддержку Ушакова. В акции приняли участие несколько тысяч человек.

В конце января в кабинете и доме Ушакова провели обыски. Сам мэр заявил, что не собирается уходить с должности.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, смогут ли латышские националисты «утопить» русского мэра Риги.