Tекст: Александра Юдина

По его словам, обсуждение вопроса о возможном снятии санкций ведется на консультациях, однако этот процесс не зависит от российской стороны, передает РИА «Новости».

Вершинин отметил, что введенные ограничения в первую очередь затрагивают сферу обеспечения глобальной продовольственной безопасности, несмотря на заявления западных столиц о важности данной темы. Он подчеркнул, что любые подобные меры противоречат международным принципам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждалось восстановление SWIFT для Россельхозбанка, к которому США отнеслись спокойно.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет момента, когда с Россельхозбанка снимут санкционные ограничения и подключат его к SWIFT.

Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт на Украине подходит к снятию санкционных ограничений с России.