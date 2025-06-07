К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?23 комментария
МИД назвал санкции против Россельхозбанка незаконными и односторонними
Санкции в отношении Россельхозбанка являются односторонними и незаконными, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
По его словам, обсуждение вопроса о возможном снятии санкций ведется на консультациях, однако этот процесс не зависит от российской стороны, передает РИА «Новости».
Вершинин отметил, что введенные ограничения в первую очередь затрагивают сферу обеспечения глобальной продовольственной безопасности, несмотря на заявления западных столиц о важности данной темы. Он подчеркнул, что любые подобные меры противоречат международным принципам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждалось восстановление SWIFT для Россельхозбанка, к которому США отнеслись спокойно.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет момента, когда с Россельхозбанка снимут санкционные ограничения и подключат его к SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт на Украине подходит к снятию санкционных ограничений с России.