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    Маск заставил президента США ругаться в интернете
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции
    Стилист Лисовец дал советы женщинам 46 размера и больше
    Рябков указал на превращение Европы в главное препятствие для мира на Украине
    Депутат назвал жалобу Зеленского на военный ответ РФ «крокодильими слезами»
    Путин присвоил аэропорту Нерюнгри имя Гавриила Чиряева
    Казахстан и Британия подписали план военного сотрудничества
    Маск оценил шутку Медведева
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    23 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    6 комментариев
    7 июня 2025, 08:45 • Новости дня

    МИД назвал санкции против Россельхозбанка незаконными и односторонними

    Tекст: Александра Юдина

    Санкции в отношении Россельхозбанка являются односторонними и незаконными, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    По его словам, обсуждение вопроса о возможном снятии санкций ведется на консультациях, однако этот процесс не зависит от российской стороны, передает РИА «Новости».

    Вершинин отметил, что введенные ограничения в первую очередь затрагивают сферу обеспечения глобальной продовольственной безопасности, несмотря на заявления западных столиц о важности данной темы. Он подчеркнул, что любые подобные меры противоречат международным принципам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждалось восстановление SWIFT для Россельхозбанка, к которому США отнеслись спокойно.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет момента, когда с Россельхозбанка снимут санкционные ограничения и подключат его к SWIFT.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт на Украине подходит к снятию санкционных ограничений с России.

    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


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    4 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

    По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».

    Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».

    1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

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    6 июня 2025, 18:00 • Видео
    Маск против Трампа. Чья возьмет?

    Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

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    7 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».

    «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.

    Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    7 июня 2025, 01:18 • Новости дня
    Маск оценил шутку Медведева

    Tекст: Антон Антонов

    Американского предпринимателя Илона Маска развеселила шутка зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который с иронией предложил российскую помощь в разрешении конфликта миллиардера с Белым домом.

    Маск ответил на соответствующее сообщение Медведева в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) «смеющимся до слез» смайлом.

    Напомним, Медведев в шутливой форме предложил посредничество России в конфликте между Маском и администрацией США за плату в виде акций Starlink. Поводом к ссоре послужила инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях, которую Маск назвал «отвратительной мерзостью».

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    4 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    @ Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который продлился более часа и касался событий на Украине.

    Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсудили недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости». Экс-президент США подчеркнул, что диалог длился один час 15 минут и был довольно содержательным.

    По словам Трампа, беседа с российским лидером прошла в позитивном ключе. При этом Трамп добавил, что обсуждение не стало тем шагом, который сразу приведет к миру. Он также сообщил, что Россия якобы пообещала «дать ответ» на украинскую атаку аэродромов.

    Ранее на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    5 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    @ Xinhua/Hu Yousong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что атака Киева дронами по аэродромам России может сорвать дипломатические попытки урегулировать конфликт, сообщает портал Axios.

    Источники, близкие к американскому лидеру, сообщили Axios, что Трамп расстроен атакой Киева по российским аэродромам и опасается. Он обеспокоен, что возможный ответ Москвы может навредить дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам неназванного чиновника из Белого дома, Трамп не удивлен атакой дронов, поскольку считает подобные случаи неизбежными при продолжающемся конфликте.

    «Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой», – заявил представитель администрации.

    Еще один источник из окружения Трампа отметил, что президент США озабочен перспективой серьезного ответа со стороны России, который может затормозить дипломатические попытки завершить спецоперацию на Украине.

    В Вашингтоне также обратили внимание на то, что украинский удар был направлен против бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, что, по мнению американских чиновников, создало «очень опасный момент».

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласен поддерживать рабочие контакты с Киевом, несмотря на провокации.

    Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам.

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    6 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Администрация Трампа пытается измененить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами.

    Администрация США пытается убедить сенатора Линдси Грэма ослабить его законопроект о санкциях против России, пишет RT на русском со ссылкой на статью The Wall Street Journal.

    Согласно материалу, Белый дом предпочел бы наладить отношения с Москвой, а не применять строгие ограничения. В качестве одной из мер ослабления предлагается заменить в тексте слова, чтобы санкции стали не обязательными, а рекомендательными.

    В публикации говорится, что инициативу Грэма уже поддержали более 80 сенаторов. Однако в администрации опасаются, что новый законопроект может осложнить попытки нормализовать диалог с Россией.

    Ранее Дональд Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не стал отвечать на вопрос о возможности ужесточения санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил благодарность США за посредничество по вопросу Украины. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонные переговоры. Президент США выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

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    5 июня 2025, 11:46 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    @ IMAGO/Bonnie Cash/Pool/CNP /MediaPunch/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В последние 48 часов президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в попытках достичь соглашений с лидерами России, Китая и Ирана, пишет Bloomberg.

    Президент США столкнулся с отказом Москвы, Пекина и Тегерана поддержать его инициативы по ключевым международным вопросам, несмотря на предвыборные обещания, передает Bloomberg.

    Издание указывает, что Трамп обещал быстро урегулировать конфликт на Украине, заключить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином и добиться нового ядерного договора с Тегераном, однако никаких договоренностей достигнуто не было.

    Bloomberg напоминает, что Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина очень серьезным и жестким переговорщиком, и подчеркнул, что договориться с ним крайне сложно. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп признал, что диалог не приведет к немедленному миру.

    Также издание подчеркивает, что президент России отверг призывы к переговорам для прекращения конфликта на Украине, несмотря на настойчивые требования США.

    Кроме того, Bloomberg отмечает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал американские предложения по ядерному соглашению и упрекнул Вашингтон в высокомерии, заявив, что США требуют прекратить обогащение урана.

    По мнению издания, отношения с Китаем также осложнились: Пекин ужесточил экспортный контроль на редкоземельные металлы, что нанесло удар по американским отраслям. В то же время, Китай активизирует торговые связи с Европой, чтобы компенсировать влияние санкций и ограничений со стороны США.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин по телефону рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

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    5 июня 2025, 19:56 • Новости дня
    Трамп заявил о возможных санкциях против России и Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москву и Киев ожидают жесткие санкции в случае, если стороны не смогут урегулировать украинский конфликт, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос об ужесточении антироссийских санкций, заявил, что подобный сценарий возможен, если станет ясно, что сделки по урегулированию не будет, а конфликт продолжится, передает ТАСС.

    Президент США добавил, что установил для себя крайний срок, после которого займет «очень жесткую позицию». «И, откровенно говоря, это может относиться к обеим странам», – заключил Трамп.

    Ранее Трамп призвал сенаторов-республиканцев не выносить на голосование проект об ужесточении санкций в отношении России на этой неделе.

    В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Трамп выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин рассказал американскому коллеге о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

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    6 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Запад обвинил Германию в угрозе мировой войны

    Tекст: Евгения Караваева

    Планы Берлина по передаче Украине ракет Taurus вызвали резкую критику на Западе из-за риска эскалации конфликта с Россией.

    Немецкая поддержка Украины может быть воспринята как прямое участие в конфликте с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на французского обозревателя Патриса Браво.

    По словам Браво, «поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. Это может спровоцировать новую мировую войну».

    Он также отметил, что в случае поставок вооружения Москва будет руководствоваться принципом самообороны и действовать в соответствии с Уставом ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с Дональдом Трампом оказался «в одной лодке» с Владимиром Зеленским, когда президент США намекнул на нацистские наклонности Мерца, который пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

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    4 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Россия потребовала реакции США и Британии на атаки Украины

    Рябков потребовал от США и Британии реакции на удары по авиабазам

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости четкой реакции Вашингтона и Лондона на удары по российской стратегической авиации со стороны Украины.

    Российская сторона требует четкой реакции Соединенных Штатов и Британии в связи с атаками Киева на стратегическую авиацию России, передает ТАСС. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам форума «Примаковские чтения».

    Рябков отметил, что в последние сутки в социальных сетях появилось множество обсуждений о невозможности подготовки атак на российские аэродромы без тщательного предоставления геопространственных данных теми, кто обладает такими возможностями и делится ими с Киевом. Он подчеркнул, что вопросы о роли западных стран в этих событиях остаются без ответа.

    «Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то, что будет несколько ближе к здравому смыслу и общему чувству стратегической стабильности», – заявил Рябков. Он выразил надежду, что стратегическая стабильность не останется в прошлом и западные столицы примут разумные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, пострадавших и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и цеха по производству беспилотников. В зоне специальной военной операции начали использовать радиоуправляемую тележку «Муравей» как портативный аэродром для беспилотников.

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    4 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп настоял на отсрочке рассмотрения Сенатом санкций против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев не выносить на голосование проект об ужесточении санкций в отношении России на этой неделе.

    Трамп обратился к лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тьюну с просьбой не рассматривать на ближайшей неделе законопроект о новых санкциях против России, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер на онлайн-встрече с группой военных обозревателей в Вашингтоне.

    По словам Уикера, Трамп попросил, чтобы сенаторы не выносили на голосование документ, который предполагает ужесточение ограничительных мер против России, включая возможные рестрикции в отношении третьих стран. «Я знаю, что он запросил, чтобы лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн не выносил законопроект на рассмотрение на этой неделе», – сказал Уикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали законопроект о введении 500-процентных пошлин против Индии, Китая и других торговых партнеров России. Сенаторы США заявляли о намерении добиться введения новых санкций против России до саммита G7, который пройдет в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.

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    5 июня 2025, 21:04 • Новости дня
    В ООН прокомментировали угрозы Трампа по санкциям против России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Организации Объединенных Наций подчеркнули, что поиск дипломатических решений остается приоритетным на фоне угроз президента США ввести санкции против России и Украины.

    ООН по-прежнему уверена, что переговоры являются оптимальным способом урегулирования любых конфликтов, передает ТАСС.

    Официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик высказал эту позицию в ответ на просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении санкций как против России, так и против Украины.

    «Откровенно говоря, мы всегда считали, что завершение любых конфликтов должно достигаться путем переговоров», – отметил Дюжаррик. Он подчеркнул, что ООН неизменно выступает за дипломатические методы разрешения кризисов, независимо от сторон противостояния или обстоятельств.

    Вопросы по санкциям и угрозам их введения, по мнению представителя ООН, требуют поиска решений за столом переговоров, а не путем давления. ООН продолжает призывать все стороны к диалогу и дипломатическому взаимодействию для поиска устойчивого мира.

    Ранее Трамп заявил, что Москву и Киев ожидают жесткие санкции в случае, если стороны не смогут урегулировать украинский конфликт.

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    6 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    Лихачев заявил о невозможности запуска ЗАЭС при наличии военных угроз

    Лихачев сообщил, что запуск Запорожской АЭС возможен после устранения военных угроз

    Tекст: Денис Тельманов

    Для реализации плана по восстановлению работы Запорожской атомной электростанции требуется прекращение любых военных угроз, включая атаки и диверсии.

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев сообщил, что запуск Запорожской АЭС возможен исключительно после устранения всех военных угроз, передает ТАСС. По его словам, международное агентство по атомной энергии и представители Росатома провели переговоры в Калининграде, где был обсужден комплексный поэтапный план возобновления работы станции.

    Лихачев подчеркнул: «Наши планы по подъему атомной электростанции в рабочее состояние: мы уже информировали вас, что концерном "Росэнергоатом" госкорпорации "Росатом" подготовлен комплексный план, многоуровневый план по поэтапному вводу атомной электростанции в работу. План проходит сейчас согласование в правительстве (РФ), в Минэнерго во взаимодействии с сетевым оператором. Этот план может быть реализован только при снятии военных угроз: как прямых атак, так и любых диверсионных действий, направленных на нарушение стабильной работы станции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности организации выступить медиатором между США и Россией по вопросу использования американского топлива на Запорожской АЭС. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев охарактеризовал переговоры с делегацией МАГАТЭ в Калининграде как местами острые, но проходившие в дружеской атмосфере.

    Ранее специалисты по ядерной безопасности МАГАТЭ в момент атаки дронов ВСУ оказались непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

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    4 июня 2025, 23:10 • Новости дня
    Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью усилий США по Украине

    Госдеп связал телефонный разговор Путина и Трампа с усилиями США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа стал частью дипломатических усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Тэмми Брюс сообщила, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным стал частью дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Госдепартамента заявила, что этот контакт был частью переговорного процесса и дипломатических шагов между лидерами двух стран.

    Брюс отметила, что такие разговоры между мировыми лидерами могут привести к изменениям в международной повестке. По ее словам, Трамп продолжает прилагать усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

    В Госдепе также подчеркнули, что Вашингтон рассматривает подобные контакты как способ продвижения своих дипломатических инициатив, направленных на снижение напряженности в регионе.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Владимир Путин по телефону рассказал Дональду Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

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    США, Европа и Япония бьют тревогу. Китай создал дефицит редкоземельных металлов для автомобильной промышленности – и уже есть первые пострадавшие: Ford и Suzuki, останавливающие выпуск своих популярных моделей. Если так пойдет и дальше, то автомобильные заводы встанут по всему миру. Один день простоя стоит десятки миллионов долларов, а неделя – это не просто убытки, а срыв годовых планов. Что затеял Китай? Подробности

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    Ермак привезет Зеленскому из США только плохие новости

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак задерживается в Вашингтоне, где пытается оправдать ошибки Владимира Зеленского и вернуть США на антироссийский фронт. Но стало только хуже: глава американского государства Дональд Трамп впервые заговорил о введении против Украины санкций. Подробности

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    Британия признана мировым злом

    Генпрокуратура признала деятельность «Британского совета» на территории России нежелательной. В то же время ФСБ обвинила Oxford Russia Fund в вербовке преподавателей отечественных вузов. Как подчеркивают эксперты, организации, связанные со спецслужбами Лондона, должны быть полностью зачищены на территории России. Как «Британский совет» влиял на внутриполитическую жизнь России и почему ФСБ назвала Британию основным источником мировых кризисов? Подробности

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    Европа возвращает отношения с Украиной на три года в прошлое

    Шестого июня наступает переломный момент в торговых отношениях Евросоюза и Украины. Введенные три года назад преференции для поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС отменяются. Сколько денег в итоге будет потеряно киевским режимом и где на самом деле Украина могла заработать себе на жизнь? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

    • За что Трамп ненавидит Зеленского

      Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп и Маск устроили перепалку в социальных сетях

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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