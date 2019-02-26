Власти испанского поселка испугались за свой имидж из-за смерти Малашенко

Жители испанского поселка Сотогранде и власти муниципалитета Сан-Роке в Андалусии (где располагается поселок) отказываются говорить с журналистами о смерти мужа Божены Рынской, сооснователя НТВ и политолога Игоря Малашенко из-за страха «Нанести ущерб имиджу» населенного пункта.

«Жители не очень хотят общаться с журналистами, пока не станут известны обстоятельства. К тому же они боятся, что произошедшее нанесет ущерб имиджу Сотогранде», – рассказал президент культурной ассоциации Сотогранде Адриан Ван Лум.

По его словам, новость активно обсуждается местными жителями внутри населенного пункта, однако на месте событий пока работает Гражданская Гвардия, передает РИА «Новости».

Лум добавил, что в Сотогранде проживают и несколько российских семей, которые перебрались в поселок в 1990-е годы.

Напомним, Малашенко нашли мертвым в Испании. Он умер в возрасте 64 лет. Предположительно, бывший медиаменеджер покончил с собой. Рынска обвинила в смерти Малашенко его бывшую супругу и заявила, что боится возвращаться в Россию.

Испания взялась расследовать смерть Малашенко. Во вторник она подтвердила версию суицида как наиболее вероятную.