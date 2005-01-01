Рынска обвинила в смерти Малашенко его бывшую жену

Журналистка Божена Рынска считает, что ее супруг, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко покончил с собой из-за давления со стороны бывшей жены Елены Пивоваровой.

«Гангрена – так мы стали называть между собой Елену, потому что от нее было не отцепиться, – не хотела 50% всего, что было по-честному. Она хотела, чтобы он платил ей еще и алименты, и шел работать», – написала Рынска в Facebook о намерениях экс-супруги Малашенко.

По слова журналистки, Пивоварова пыталась отсудить у него большую часть состояния, настаивая на том, что сооснователь НТВ утаивает часть средств. «В суде Рой Ховард кричал: «Игорь может и должен работать. Он не хочет работать, чтобы не содержать жену. Он работает на кеш и прячет». Я вам клянусь памятью Игоря, он ничего не прятал. Елена была посвящена в его финансовые дела целиком, и она-то точно знала, что нычек нет. Судья не верил, что у Игоря реально нет денег, и он не зарабатывает где-то тайно. Его представляли хитрым новым русским, который кешит и прячет».

При этом Рынска отметил, что средств у Малашенко было «очень мало»: «кот наплакал, там осталось, 400 тыс. долларов (около 26 млн рублей)». «Игорь чудовищно паниковал. Для него самое страшное было остаться без денег. После приступа Игоря нам поставили норму 250 долларов в день. Адвокаты пугали, что если мы будем злить судью, то у Игоря заберут все. Мы настаивали, что у Игоря тяжелые серьезные депрессии, он не трудоспособен. Но в последний раз противники заявили, что наша медкарта – фальшивка», – добавила журналистка.

По ее словам, экс-супруга «затягивала процесс, мучила Игоря бесконечными атаками». «Главный адвокат сказал: «Она (гангрена) получает удовольствие от этого всего. Это гадюка. Он называл ее viper". Он говорил, что ей нечем заняться, и она всю себя посвятила этой войне. Приехал второй адвокат, которого нашла я, и который очень помог. Он позвонил, когда закичилось заседание. И сказал: «Она злая, очень злая. Какая злая женщина». … Игорь тоже говорил: «Я приехал на суд, а она не то, что не на нервах, нет. Она улыбается и глумится надо мной. На последнем суде даже адвокаты заметили, что он плохо выглядел, и ему было очень плохо», – добавила Рынска.

Журналистка также отметила, что после ее брака с Малашенко у него испортились отношения с детьми от первой супруги. «Игорь ощущал себя преданным детьми. Он часто выруливал на эту тему. Особенно его поразило, что дети его личные письма в суд передавали. Володя не ответил ему ни на одно письмо. Игорь сначала написал: «ну и дрянь ты, Володька». Потом ему адвокат сказал, что Володя переживает, что за его школу 70 тыс. долларов в год папа платить перестанет. И тогда Игорь написал: «Я буду платить за школу. Я люблю тебя. Па». Володя опять не ответил. Игорь написал еще письмо, что он бы хотел, чтобы Володя поработал, что платить так не его обязанность, а милость, и он хотел бы иногда слышать «Спасибо». Он не понимал, как так: когда он не женясь жил с Боженой, всех все устраивало. Даже в гости ездили. А как женился, и начался дележ, так дети отвернулись», – добавила Рынска.

Малашенко был найден мертвым в Испании в понедельник, ему было 64 года. СМИ утверждают, что он мог покончить с собой.

Еще в середине февраля Рынска сообщала, ее муж делит имущество с бывшей женой в американских судах. Журналистка также заявила, что бывшая жена Малашенко «намеренно доводит его до смерти». Уже после смерти Малашенко Рынска сообщила, что Малашенко «очень боялся суда и угроз».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Малашенко изменил историю России.