Юрист рассказал, может ли Божена Рынска претендовать на наследство Малашенко

Имущество бывшего медиаменеджера Игоря Малашенко, умершего в Испании, вероятно, отойдет его бывшей жене, с которой он находился в судебном процессе; однако его нынешняя супруга, журналистка Божена Рынска может претендовать на наследство, если обратится в следственные органы, пишут СМИ.

«Наследниками первой очереди являются жена и дети от первого и второго брака в равных долях. Если в первом браке был составлен брачный договор, то деньги первой семье будут выплачены по условиям брачного договора. То, что останется от этих выплат (имущество, деньги, акции и т. д.) будет распределено между Боженой и остальными родственниками», – передает слова адвоката Оксаны Михалкиной «Московский комсомолец».

Михалкина отметила, что сейчас первая жена Малашенко, вероятнее всего, доказывает в американском суде факт нахождения в брачных отношениях с Малашенко и наличие общих детей. В случае успеха Рынска, по мнению Михалкиной, «останется ни с чем».

Однако, считает адвокат, Рынска могла бы обратиться в СКР с заявлением о доведении супруга до самоубийства.

«Более того, она должна это сделать, если считает, что ее муж был доведен до самоубийства. Она должна приложить к заявлению все переписки, возможно, записи телефонных переговоров, письма и т. д. Сначала будет проведена проверка, затем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», – сказала адвокат.

13 февраля Рынска сообщала, ее муж делит имущество с бывшей женой Еленой Пивоваровой в американских судах. Журналистка также заявила, что бывшая жена Малашенко якобы «намеренно доводит его до смерти».

Ранее сообщалось, что политолог и бывший медиаменеджер Малашенко, один из основателей НТВ, найден мертвым в Испании. Ему было 64 года.