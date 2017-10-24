Муж Божены Рынски Игорь Малашенко, предположительно, покончил с собой

Бывший медиаменеджер, политолог Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, ему было 64 года, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Утверждается, что он мог покончить с собой. Официально информация не подтверждена, сообщает «Коммерсант».

Малашенко – один из основателей НТВ, также был гендиректором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании Бориса Ельцина, после чего стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост».

В 2001-2009 годах был гендиректором канала RTVI. В 2017-2018 годах возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак на выборах президента России.

Его гражданской женой была журналистка Божена Рынска.