Рынска прокомментировала смерть Малашенко

Журналистка Божена Рынска прокомментировала смерть своего супруга сооснователя НТВ Игоря Малашенко.

Как сообщила Рынска в Facebook, Малашенко «еще месяца два назад» говорил ей, что «не собирается умирать». По ее словам, «плохо стало в ноябре».

«Он очень боялся суда и угроз», – заявила Рынска.

Гражданская гвардия Испании подтвердила посольству России в Мадриде факт смерти Малашенко, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Малашенко изменил историю России.

Малашенко был найден мертвым в Испании, ему было 64 года. СМИ утверждают, что он мог покончить с собой.