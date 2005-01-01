Испания назвала основную версию смерти Малашенко

Гражданская гвардия Испании полагает, что в случае со смертью одного из основателей НТВ Игоря Малашенко «все указывает» на то, что он мог покончить с собой, сообщил источник в правоохранительных органах страны.

При этом на данный момент не исключена никакая из версий произошедшего, отметил собеседник ТАСС.

Также в гражданской гвардии пояснили, что в течение дня должна пройти судебно-медицинская экспертиза.

Малашенко был найден мертвым в Испании в понедельник, ему было 64 года. СМИ утверждают, что он мог покончить с собой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Малашенко изменил историю России.