Испания начала расследование смерти Малашенко

Испанские следователи изучают обстоятельства смерти сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко, сообщили в посольстве России в Мадриде.

В дипмиссии также сообщили, что отделение Гражданской гвардии Испании в городе Альхесирас подтвердило факт смерти Малашенко, передает РИА «Новости».

Малашенко был найден мертвым в Испании в понедельник, ему было 64 года. СМИ утверждают, что он мог покончить с собой.

Еще в середине февраля супруга Малашенко журналистка Божена Рынска сообщала, ее муж делит имущество с бывшей женой Еленой Пивоваровой в американских судах. Журналистка также заявила, что бывшая жена Малашенко якобы «намеренно доводит его до смерти». Уже после смерти Малашенко Рынска сообщила, что он не думал о том, чтобы сводить счеты с жизнью. В то же время она отметила, что Малашенко «очень боялся суда и угроз».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Малашенко изменил историю России.