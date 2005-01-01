Рынска после смерти Малашенко испугалась возвращаться в Россию

Журналистка Божена Рынска, супруг которой, сооснователь НТВ Игорь Малашенко покончил с собой, сообщила, что боится возвращаться в Россию и попросила сотрудников СМИ не преследовать ее.

«Я должна похоронить Игоря рядом с папой. И самой лечь к нему. Мы были неразлучниками с ним. Но боюсь ехать в Россию – на меня налетят стервятники. Будет травля, как во время НТВ, когда Игорь не выдержал и уехал. Будут караулить у дома», – написала Рынска в Facebook.

Она попросила журналистов не преследовать ее. «Я очень вас прошу – удержитесь от искушения фотографировать меня у дома. Да, я старая, страшная. Я виновата, не долюбила. Не долетела за ним. Надо было. Но он так убедительно и радостно разговаривал с нотариусом гибралтарским. Так жестко написал мне, чтобы я не вздумала прилетать. Не надо сейчас ловить меня у дома. Все тут я пишу. Больше ничего не смогу сказать», – добавила она.

Ранее Рынска сообщила, что ее супруг покончил с собой из-за давления со стороны бывшей жены Елены Пивоваровой, а его отношения с детьми после развода ухудшились. Кроме того, Рынска сообщила, что у них с Малашенко сохранились эмбрионы, поэтому она надеется на рождение детей.

Также журналистка сообщила, что в последнее время они с Малашенко жили достаточно скромно, сама журналистка не тратила больше 2,5 тыс. долларов в месяц (около 160 тыс. рублей).

Малашенко был найден мертвым в Испании в понедельник, ему было 64 года. СМИ утверждают, что он мог покончить с собой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Малашенко изменил историю России.