Рынска рассказала о планах родить от Малашенко

Журналистка Божена Рынска сообщила, что у них с погибшим супругом, сооснователем НТВ Игорем Малашенко сохранились эмбрионы, поэтому она надеется на рождение детей.

«Игорь лечиться не хотел, психотерапевт ему не понравился. В итоге, я пошла к гадалке, которую мне посоветовали в Facebook. Да, я знаю, что никаких гадалок не существует. Я понимаю. Даже Игорь говорил мне, что все это чушь. Но я хотела, пошла. И она сразу сказала: «Так, никакой смерти у него не стоит. У вас будет долгий и очень счастливый брак. И ребенок у вас прямо вот на пороге», – написала Рынска в Facebook.

Журналистка также отметила, что они с супругом обращались к услугам суррогатной матери, которая она «последовательно сбрасывала эмбрионы», они «остались замороженные еще».

«Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз. И в последнее время были одни неудачи. То пустая, то опять пустая, то бракованная оболочка. Меня истерзали наркозы, я стала плохо переносить их», – добавила журналистка.

Она отметила, единственное, ради чего она хочет жить – это будущий ребенок. «Единственно, что меня может удержать, – у нас заморожены эмбрионы от него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка», – написала Рынска.

Ранее Рынска сообщила, что ее супруг покончил с собой из-за давления со стороны бывшей жены Елены Пивоваровой.

Малашенко был найден мертвым в Испании в понедельник, ему было 64 года. СМИ утверждают, что он мог покончить с собой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Малашенко изменил историю России.