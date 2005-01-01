Рынска пожаловалась, что перед смертью Малашенко жила на 2,5 тыс. долларов в месяц

Журналистка Божена Рынска сообщила, что в последнее время они с супругом Игорем Малашенко, покончившим с собой в Испании, жили достаточно скромно, сама журналистка не тратила больше 2,5 тыс. долларов в месяц (около 160 тыс. рублей).

«Я предчувствовала что-то. Психотерапевт сказал, что у Игоря самоуничтожающее поведение, и что у него непреодолимое желание все отдать, свернуться калачиком и покончить с собой. Я передала Игорю все, стала объяснять, как я могла, что на самом деле, у нас хватит денег, чтобы выжить, что я готова с ним жить довольно скромно», – написала Рынска в Facebook.

Она сообщила, что тратила в месяц 2,5 тыс. долларов. «Больше Игорь мне не давал, я иногда пеняла, но на самом деле, мне хватало. Я наловчилась вещи продавать в Америке, и мне было окей», – отметила она.

«Меня злило, что доченька потратила 25 тыс. долларов, передала свою карту матери, ничего ему не сказав. Меня бесило, что сын, уезжая в лагерь, получает 4 тыс. на карманные расходы и спасибо не говорит, даже на письма не отвечает. Но если бы дети давали отцу тепло и писали, благодарили хотя бы, я бы не пеняла», – добавила Рынска.

Ранее Рынска сообщила, что ее супруг покончил с собой из-за давления со стороны бывшей жены Елены Пивоваровой, а его отношения с детьми после развода ухудшились.

Кроме того, Рынска сообщила, что у них с Малашенко сохранились эмбрионы, поэтому она надеется на рождение детей.

Малашенко был найден мертвым в Испании в понедельник, ему было 64 года. СМИ утверждают, что он мог покончить с собой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Малашенко изменил историю России.