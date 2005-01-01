Внук генерала Карбышева обратился в СК после скандальной шутки Comedy Woman

Российские СМИ опубликовали видео с внуком советского генерала Дмитрия Карбышева, который после скандальной шутки Comedy Woman о его дедушке решил обратиться с заявлением в Следственный комитет.

Потомок Героя Советского Союза обвинил организаторов и участников шоу в том, что смерть его деда была представлена в программе как нечто смешное и глупое. Кроме того, он указал на сцену Comedy Woman, в которой изображается, как генерал якобы подошел и обнял школьницу с целью «страстно дыхнуть», сообщает «РЕН ТВ».

Внук советского генерала приложил результаты проведенной накануне экспертизы, заключившей, что в прозвучавших в эфире шутках просматривается намерение навязать зрителям «антисоциальные смыслы и ценности, которые легко попадают в неконтролируемое сознание».

Напомним, режиссер Никита Михалков в эфире своей передачи «Бесогон» назвал участниц Comedy Woman овцами за шутку про советского генерала Дмитрия Карбышева.

Участница шоу Наталья Медведева извинилась за шутку о Карбышеве, заявив, что на момент выступления с соответствующей миниатюрой в 2013 году думала, что эта фамилия вымышленная. Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев указал на самое печальное в ситуации с шуткой над Карбышевым.

Скандал разгорелся с новой силой, когда пиарщица Медведевой Ольга Каткова попыталась оправдать Comedy Woman, заявив, что когда 64-летнего советского генерала, изможденного четырехлетним пребыванием в концлагерях, обливали ледяной водой, «погода на улице была два градуса плюс». Каткова при этом сослалась на данные, полученные от «возмущенного травлей Наташи немца из Германии».

Соловьев отметил, что «казалось, что шутка Медведевой дно, и тут снизу постучали».

Карбышев погиб 18 февраля 1945 года. Посмертно генералу было присвоено звание Героя Советского Союза.