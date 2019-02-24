Папа Римский предложил способ решения проблемы священников-педофилов

Церковь должна превратить борьбу с педофилией среди священников в возможность для очищения, заявил папа Римский Франциск, завершая встречу католических иерархов по проблеме защиты несовершеннолетних в церкви; четырехдневные мероприятия в Ватикане в прессе окрестили «антипедофильским собором».

«Лучший результат в решении проблемы, который мы можем предложить жертвам [сексуальных надругательств со стороны священников], это – обсуждение, способность учиться и слушать, помогать и защищать», – приводит слова понтифика ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Папа Римский уверен, что любое насилие над детьми, а особенно сексуальное, должно быть искоренено повсеместно при общих усилиях. «Пришел час работать всем вместе над тем, чтобы изжить это зло человечества, применяя необходимые меры на всех уровнях – и международном, и церковном», – сказал он.

Франциск высказался за то, чтобы найти универсальные нормы для церкви, избегая при этом «крайностей правосудия», спровоцированными давлением со стороны СМИ, и «не пускаясь в самозащиту».

Встреча, посвященная проблеме педофилии среди священников, проходила на протяжении четырех дней. На основных заседаниях, на которых зачитывались доклады на тему, присутствовал лично Папа Франциск. Всего в съезде, который по форме и содержанию сопоставим с чрезвычайным синодом, приняли участие почти 200 иерархов католической церкви со всей планеты.

В августе прошлого года перед заключительной мессой IХ Всемирной встречи семей в Дублине папа Римский Франциск неожиданно произнес молитву покаяния, попросив прощения у жертв священников-педофилов.