На юго-западе Китая произошло землетрясение

В юго-западной провинции Китая Сычуань произошло землетрясение, сообщила сейсмологическая служба обсерватории Гонконга.

Магнитуда землетрясения, по данным китайских сейсмологов, составила 5,1, эпицентр подземных толчков находился в 11 км к северу от городского округа Цзыгун с населением порядка 2,7 млн человек, передает ТАСС.

Глубина залегания очага подземных толчков не уточняется.

Напомним, в августе 2017 года после землетрясения в китайской провинции Сычуань частично обрушился отель, в котором находились около 2 тыс. человек.