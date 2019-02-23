Американский самолет-разведчик пролетел над Россией

Американский военный самолет провел разведывательный полет над российской территорией, свидетельствуют данные мониторингового портала PlaneRadar.

По данным портала, опубликованным в Twitter, самолет ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 в рамках Договора по открытому небу (ДОН) пролетел над Россией. На представленном скриншоте американский самолет находится над Читой.

Договор по открытому небу – многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это соглашение позволяет странам проводить разведывательные полеты над территорией других участников соглашения с целью сбора информации о вооруженных силах этого государства.

США регулярно проводят воздушную разведку вблизи российских границ. Так, в середине февраля стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U и дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk провели многочасовые полеты вблизи Крыма и Кубани.