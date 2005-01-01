Прокатчик рассказал о триумфе «Т-34» в США

Показ российского фильма «Т-34» прошел в США с большим успехом, картина собирала аншлаги в залах, сообщил директор по развитию группы компаний «Киносфера», которая проводит прокат ленты в США и Канаде.

20 февраля картина вышла на экраны в 10 американских городах, ни один из 12 кинотеатров не отказался от показа, несмотря на призывы посольства Украины не допустить проката на территории Северной Америки, передает ТАСС.

«В среду показ фильма прошел, как и было запланировано, в Майами (штат Флорида), Нью-Йорке, Чикаго (штат Иллинойс) и Сиэтле (штат Вашингтон). В этих городах собраны аншлаги, причем в Чикаго и Нью-Йорке фильм демонстрировался в среду дважды. Кроме того, в этот день картина также вышла на экраны в Денвере (штат Колорадо), Хьюстоне (штат Техас), Бостоне (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания), Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и столичном Вашингтоне», – сказал Беляков.

Он добавил, что перед премьерой некие активисты писали и звонили с требованием не допустить выхода фильма на экраны, однако ни один из кинотеатров не отказался от показа.

В среду количество подобных обращений практически сошло на нет, поскольку основной день проката прошел успешно, продажи билетов росли.

«Единственное, чем отметились активисты в среду, – организацией небольшого пикета у кинотеатра Бостона с воздушными шариками в виде танка. Однако такая демонстрация, больше напоминающая рекламу фильма, оказалась не только бессмысленной, но и безрезультатной – картина прошла с большим успехом у зрителей», – отметил представитель прокатчика.

Беляков добавил, что один сеанс в Сан-Франциско, запланированный на 21 февраля, был отменен из-за звонков и писем радикалов, запугавших владельца кинотеатра. В Бостоне по тем же причинам показ был перенесен из частного кинозала в кинотеатр крупной сети.

Напомним, украинское посольство в США призывало американские кинотеатры прекратить прокат российского фильма «Т-34». Министр культуры России Владимир Мединский посоветовал предложившим не показывать российскую ленту на Украине «заняться своим здоровьем».