Мединский резко отреагировал на призывы Украины отменить прокат «Т-34» в США

Глава Министерства культуры Владимир Мединский посоветовал «заняться своим здоровьем» тем, кто предложил на Украине не показывать российскую ленту «Т-34» за границей.

«Они больные на голову. Им нужно заняться своим здоровьем», – сказал Мединский, передает РИА «Новости».

В сети кинотеатров Regal Cinemas, между тем, сообщили, что отменять запланированные на среду показы российской картины не планируют. Фильм можно будет увидеть в Нью-Йорке, Мэриленде, Виргинии, Пенсильвании, и других штатах Америки.

Представитель кинотеатра в Виргинии отметила, что за сутки до показа было продано 20 билетов в зал на 100 человек.

Ленту будут показывать в США на русском языке с английскими субтитрами, билеты обойдутся зрителям в 15 долларов.

Украинское посольство в США призвало американские кинотеатры прекратить прокат российского фильма «Т-34». Продюсер картины Рубен Дишдишян поблагодарил дипмиссию за бесплатную рекламу фильма.