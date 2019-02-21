ЦБ решил закрыть доступ к рынку форекс неквалифицированным инвесторам

Банк России намерен ограничить доступ к рынку форекс для неквалифицированных инвесторов и готовит соответствующий законопроект, сообщил зампред ЦБ России Владимир Чистюхин.

«Мы сейчас завершаем работу над законопроектом о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах, и для нас очевидно, что рынок форекс должен быть доступен только для квалифицированных инвесторов. Более того, даже для них мы максимальное [кредитное] плечо планируем сократить с 1 к 50 до 1 к 30», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Чистюхина, принятие этой нормы сократит число пользователей услуг форекс, но насколько – зависит от того, какая будет принята конструкция закона.

По словам Чистюхина, услуги форекс, несмотря на то, что они законодательно урегулированы, похожи на финансовые пирамиды, так как большинство пользователей этих услуг теряют деньги. Сам зампред ЦБ отметил, что никогда не пользовался такими услугами, так как считает риски слишком высокими.

По его мнению, основные пользователи услуг форекс – не очень финансово грамотные люди с невысоким достатком. «Вряд ли эти граждане обладают большими состояниями и вдруг захотели поиграть на рынке форекс. С моей точки зрения, это граждане, которые увидели идею в том, чтобы, не прилагая особых усилий, быстро заработать большую сумму денег. Порог входа на этот рынок невысок, поэтому, думаю, что это граждане с небольшим достатком, финансово не очень грамотные и с определенной долей авантюризма», – добавил он.

По оценкам зампреда ЦБ, число активных клиентов лицензированных форекс дилеров в РФ не превышает 9-10 тыс. человек.

Чистюхин добавил, что служба ЦБ по защите прав потребителей продолжает получать жалобы от граждан на иностранные компании, чьи названия схожи с теми, у кого была аннулирована лицензия.

В прошлом году ЦБ выявил 223 сайта нелегальных форекс-дилеров. «В 2018 году мы выявили 223 сайта нелегальных форекс-дилеров, за два года – 352. Мы работаем с тем, что становится известно ЦБ – жалобы, информация в прессе, сведения от других участников рынка. Но мы не видим всю нелегальную картинку целиком, это область, закрытая от точного анализа», – сказал он.

Напомним, 27 декабря ЦБ сообщил об аннулировании с 27 января лицензий пяти крупнейших российских форекс-дилеров – «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп».

В списке после аннулирования лицензии у пяти крупнейших игроков осталось четыре компании: «Альфа-форекс», «ВТБ форекс», «ПСБ форекс» и «Финам форекс». У них в общей сложности 4 тыс. клиентов.