Чем Центробанку не угодили валютные спекулянты

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27 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 22:34  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Самые успешные комики в большой политике

Комедийный актер Зеленский обещает решить проблему Донбасса миромФото: Кинокомпания "Централ Партнершип"/ТАСС
Высока вероятность того, что следующим главой Украины будет комедиант не только по призванию, но и по профессии. Популярный комик Владимир Зеленский наконец-то высказался о своих президентских амбициях – они у него есть. Если гонка с его участием состоится, у Зеленского есть и неплохие шансы на победу. Однако первым комиком во главе государства он не станет – такие уже есть, и не только в Европе. Подробности...
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Как должен выглядеть ВМФ России в ближайшем будущем

РПКСН пр. 955А на долгие годы станут основной морских стратегических ядерных сил РоссииФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Подводя итоги уходящего года, главком ВМФ России Владимир Королев рассказал, какие корабли составят основу океанских группировок российского военного флота. Попробуем такой прогноз на ближайшие 20–30 лет составить и мы. Сколько и каких именно основных кораблей требуется ВМФ России, в том числе, например, авианосцев? Подробности...
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Сможет ли Берлин помешать США разместить новые ядерные вооружения в Европе

Ракеты, «защищавшие Европу от русских», наводили ужас на немцевФото: archives.gov
Германия воспротивится размещению американских ядерных ракет в Европе, объявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас. Понятен страх немцев перед такой «защитой от русской угрозы» по образцу 80-х годов прошлого века. Но есть ли у Берлина силы и возможности для того, чтобы устроить подобный бунт на натовском корабле? И можно ли считать фронду министра Мааса выражением мнения всей немецкой элиты?  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов

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          Чем Центробанку не угодили валютные спекулянты

          Центробанк отзывает лицензии сразу у пяти форекс-брокеров   27 декабря 2018, 21:45
          Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
          Текст: Ольга Самофалова

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          Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти имеющихся игроков. В чем провинились брокеры и почему регулятор пошел на такой шаг?

          ЦБ заявил, что отбирает с 27 января 2019 года лицензии у «Альпари форекс», «Телетрейд групп», «Форекс клуб», «Фикс трейд» и «Трастфорекс». Поводом названы «неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства РФ».

          Теперь осталось всего четыре лицензионных дилера: «ВТБ Форекс», «ПСБ Форекс», «Финам Форекс» плюс «новичок» – получившая лицензию 21 декабря компания «Альфа-форекс».

          Сами компании, которых лишили лицензии, говорят, что это стало для них неожиданностью. «Это очень странно и совершенно неожиданно. Вчера представители Банка России совместно принимали участие в работе комитета по финансовым рынкам в Государственной думе. Там были все форекс-дилеры и обсуждали перспективы этого рынка», – сказали в пресс-службе «Телетрейд групп», передает ТАСС.

          «В течение всей операционной деятельности лицензированной дочки «Альпари» в России, которая работает с 1 июня 2017 года, мы не получали никаких предписаний, замечаний о нарушениях ни от Банка России, ни от саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров», – заявил официальный представитель «Альпари Форекс» Андрей Лобода. Компания пока не получала официального уведомления ЦБ, и как только его получит, обжалует решение регулятора. «А пока материал, опубликованный на сайте Банка России, не дает понимания, почему Банк России намерен отозвать лицензии у всех компаний, не являющихся дочерними банковскими структурами», – говорит Лобода.

          «Получается, что остался банковский форекс, фактически только банки представлены – ВТБ, Промсвязьбанк, «Альфа-банк». Ни одного стопроцентного форекс-брокера по своей природе нет. У «Финама» тоже банк есть, это крупный брокер на фондовом рынке, и он давно знаком Банку России», – добавляет официальный представитель. К слову, «Финам» стоит еще и у истоков организации Ассоциации форекс-дилеров, и до сих пор их офисы в Москве расположены в одном здании. В самой ассоциации оперативно за запрос не ответили. 

          «В мире у нас более двух миллионов клиентов. Российская юрисдикция имеет небольшой объем клиентов – около тысячи человек. Но она делает только первые шаги. Всего по России, по нашим оценкам, на форексе торгует около 400 тыс. человек. Здесь вопрос в эффективности, в конкурентоспособности российской юрисдикции», – говорит Лобода.

          В чем же ЦБ обвиняет пять форекс-дилеров? В основном это предоставление недостоверной отчетности в ЦБ, недостоверной информации на сайте, ненадлежащая организация системы управления рисками, неисполнение предписаний регулятора, нарушения по ведению внутреннего учета, требований к соотношению размера обеспечения и другое.

          Более доступным языком претензии ЦБ к компаниям объяснила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина. По ее словам, эти пять игроков форекс-рынка были «дочками» зарубежных дилеров. ЦБ давал лицензию им в надежде на то, что эти дилеры переведут своих клиентов в юрисдикцию РФ, но этого не произошло. Они использовали лицензию ЦБ лишь для того, чтобы вести агрессивную рекламу в России и привлекать россиян на рынок форекс. Однако договоры заключались в итоге не с российским дилером, а с зарубежным.

          «Именно поэтому размер клиентских активов компаний, потерявших лицензии, настолько мал – все основные деньги находятся в иностранных компаниях», – говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

          По данным ЦБ, общий объем обязательств пяти компаний перед клиентами составляет 35 млн рублей (размер счета – от 500 до 180 тыс. рублей), это всего 3,7% активов всех лицензированных форекс-дилеров. И эти деньги должны быть возвращены клиентам до 27 января.

          Также по наблюдениям ЦБ, несмотря на огромные затраты на рекламу, деятельность этих компаний была убыточной, но «они продолжали себя прекрасно чувствовать, потому что они являлись механизмом вовлечения граждан на зарубежные рынки».

          На все пять компаний приходилось около двух тысяч клиентов, из них активными (совершившими хотя бы одну сделку в течение месяца) были 470, сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Привлечение клиентов в дочерние компании, работающие в российском правовом поле, велось в минимальном объеме, чтобы избежать отзыва лицензии за неосуществление деятельности.

          По словам Селютиной, средний «срок жизни» одного «легального» клиента составлял от 40 до 80 дней, то есть люди достаточно быстро теряли деньги на рынке форекс. В ЦБ затруднились оценить, сколько именно клиентов было привлечено этими компаниями в материнские офшоры. Большинство головных компаний форекс-дилеров, лишившихся лицензий ЦБ, зарегистрированы в Сент-Винсенте и Гренадинах, где отсутствуют требования к лицензированию такой деятельности.

          «35 млн рублей – это действительно небольшая сумма, но нужно учесть, что это только нынешний актив – ведь многие клиенты Forex могли оставаться ими только два–три месяца, затем уходили. Вопрос куда и с чем. Это могли быть проигравшие или те, кто через российскую компанию переходил в иностранную», – говорит вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

          В любом случае ожидать коллапса российского рынка форекс не стоит. Те россияне, которые хотят сыграть на спекуляциях с валютами, смогут легко удовлетворить свою жажду наживы. Оставшиеся четыре игрока рынка, которым и принадлежит, по сути, весь рынок, только выиграют.

          «Россияне смогут продолжать торговать на валютном рынке, но для этого им придется иметь дело с банками, которые действительно выводят их заявки на Forex, у банков жестче условия и требования к открытию счета, где-то – менее дружественный интерфейс, зато нет задачи обнулить счет клиента», – считает Жарский.

          По мнению Касьяновой, Центробанк таким образом борется с офшорами, так как российские «дочки» западных форекс-компаний привлекали клиентов именно в офшоры.

          «Деофшоризация российской экономики – тема актуальная, так что эти игроки попались под горячую руку»,

          – говорит она.

          Возможно, Центробанк на этом не остановится. «Полагаю, что отзыв лицензий – это только начало последовательного наступления ЦБ на форекс-компании. Для начала их лишили возможности размещать рекламу. Далее, скорее всего, будут внесены изменения в законодательство, уточнены определения такого вида бизнеса, запрещена деятельность дочерних компаний», – считает Жарский.

          Спекуляции на форекс – это в принципе крайне рискованная стратегия. Кроме этого, здесь много возможностей для манипуляций. Существует такое понятие, как «кухонные» компании. «Для так называемых кухонных компаний обнуление счета клиента является прямой задачей, так как компания играет против клиента, и его потери являются его прибылью. «Кухни» делают ставки на страх и жадность среднего клиента, позволяя ему выходить на рынок с кредитным плечом 1 к 100 или даже 1 к 300. Имея такое кредитное плечо, средний любитель очень быстро разоряется, так как небольшое движение курса валюты может либо удвоить его счет, либо уполовинить. Чаще происходит второе, потому что торговля на валютном рынке является уделом профессионалов, обладающих большими финансовыми ресурсами и имеющими возможность пережидать убытки, в отличие от среднего любителя», – говорит Жарский.

          По его словам, у форекс-дилера существует тысяча и один способ обыгрывать своего клиента, потому что он видит всю картину котировок на своем сервере, а зачастую и управляет этой картиной, может просто управлять ценой, даже не выводя клиентские заявки в рынок. «Это была сказочно рентабельная деятельность, основанная на азарте людей и страхе потерять деньги, мимикрирующая под торговлю ценными бумагами и потому выглядевшая солидно. Клиенту, как правило, красочно рассказывают о прибылях, и даже говорят о риске потерять все, но не акцентируют на рисках внимание, тем временем риск потерять депозит является почти стопроцентным», – заключает Дмитрий Жарский.


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