К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

Вслед за предложением проверять происхождение денег при покупке долларов в ЦБ РФ рождаются еще более экстремальные идеи. Например, обсуждается предложение заставить людей покупать валюту только в том банке, где они уже имеют счет. С чем связано желание Банка России ограничить валютные операции - и к чему может привести реализация подобных идей?

В Центробанке задумались о новых мерах борьбы с отмыванием денег при покупке-продаже валюты. Одно из предложений поступило от директора департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России Юрия Полупанова, передает Life.

В документе говорится о двух механизмах ограничения покупки валюты в обменниках. Во-первых, банкам предлагается пройти новое лицензирование и закупить оборудование по идентификации гражданина. Это мера может убрать с рынка часть обменников, которые не потянут такие нововведения. Во-вторых, при покупке долларов за рубли банки должны будут отправлять справку-счет в ЦБ для обработки. Если у человека есть карта или счет на момент обмена, то с него предлагается брать специальную комиссию, штраф за как бы незаконный обмен, «не имеющий экономического смыcла», а значит, противоречащий закону 115-ФЗ. Какого размера штраф и кто будет взимать, из письма неясно. О каких именно счетах – валютных или рублевых идет речь, тоже непонятно.

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Стоит оговориться, что пока это лишь предложения. Более того, на официальном сайте ЦБ подобной информации и такого письма нет.

Если сегодня жителю России требуется купить наличную валюту, то он свободен в выборе обменника. Все это создает конкуренцию между банками, отмечает Марк Гойхман из ГК TeleTrade.

«Если мера будет принята в том виде, как это описано, то это приведет к тому, что каждого клиента российского банка обяжут проводить операции покупки-продажи валюты только в том банке, клиентом которого он является. В противном случае он может быть оштрафован, по-иному эту «комиссию» не назовешь», – говорит эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

Право выбора места для покупки валюты сохраниться только у того, у кого нет счета или карты в каком-либо банке, что сегодня скорее исключение из правил. При этом, если раньше для покупки долларов достаточно было иметь паспорт, то теперь явно потребуются дополнительные данные для идентификации и составления справки-счета.

Для чего нужны эти ограничения?

«Эта мера предложена, скорее, не против рядовых граждан, а с целью очистки рынка от частных обменных пунктов. Одним из первых таких предупредительных действий стал запрет на вывески с обменными курсами, теперь же история получает логическое продолжение»,

– считает Прохорова. Ранее Банк России сообщил, что намерен запретить наружные вывески с курсом валюты на улице для борьбы с «серыми» обменниками.

На прошлой неделе СМИ стало известно, что ЦБ обнаружил новый способ отмывания коррупционных и черных денег – путем покупки огромных объемов валюты неизвестными без проверки источника средств. Как выяснил ЦБ, валюту на крупные суммы (не менее 100 тыс. долларов) в разных банках покупают одни и те же люди. И что бы ни происходило с рублем, эти неизвестные никогда не продают валюту.

ЦБ уже направил в банки письмо с просьбой ужесточить контроль за обменом валюты путем проверки происхождения денег. То есть при обмене рублей на доллары кассир якобы сможет запросить справку с работы или налоговую декларацию по форме 2НДФЛ.

На самом деле, несколько лет назад покупка валюты уже была ужесточена. Для операций на сумму от 15 тыс. рублей и выше кроме паспорта предлагается полностью идентифицировать клиента с помощью заполнения специальной анкеты (где указывается адрес проживания, номер телефона, ИНН и другое). Только не все обменные пункты выполняют это требование. Да и подтверждения доходов пока еще не требовали.

Меры валютного контроля широко использовались в России в 90-х годах, особенно в период кризиса 1998 года. К каким печальным последствиям для простых граждан это привело, многие еще не забыли. Появился черный рынок и второй курс рубля со всевозможными мошенническими схемами.

«Не исключаю, что уже сейчас огромное количество граждан ринется в обменники покупать валюту, потому что тенденция выглядит весьма странно - банки «включают долларовый пылесос», повышая ставки на валютные вклады, а далее ЦБ начинает ужесточать правила валютного обмена. Все это проходит на фоне эскалации геополитического конфликта с Украиной и заявлений, что доллар уходит от нас», – говорит Прохорова.

Последствия новых ограничений могут оказаться резонансными.

«С помощью этих мер, возможно, удастся отвадить от крупных покупок валюты неких злоумышленников, которые предпочтут более изощренные способы для своей деятельности. Но при этом будет нанесен ущерб огромному числу законопослушных людей»,

– полагает Марк Гойхман из ГК TeleTrade.

Во-первых, говорит эксперт, обменный курс валюты окажется менее выгодным. Во-вторых, вероятен расцвет теневого рынка с «черными» курсами. В-третьих, физическая доступность услуги сократится. Наконец, это ударит и по небольшим кредитным учреждениям, для которых «уличный» обмен валют – значимая часть дохода. Зато крупные банки от этого только выиграют. «Возрастет маржа ведущих банков, имеющих большое число клиентов-физлиц», – добавляет Гойхман.

Поэтому вряд ли регулятор решиться пойти на такие жесткие меры. Скорее всего, будет найден компромисс между необходимостью пресечь отмывание денег в обменниках и правом граждан купить валюту без комиссии. Например, ЦБ может ограничить требования усиленного контроля лишь для крупных сумм операций.

«Когда граждане покупают большой объем валюты в эквиваленте 600 тысяч рублей, то соответствующая информация должна поступать в службу финансового мониторинга. И там должны определять, криминальная это операция или сомнительная операция», – говорил недавно глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.