К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

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4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 19:49  |  vz.ru
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Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
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Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
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Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
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Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

Фото: Снимок с видео/
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Российское реальное или мнимое нарушение ДРСМД – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Фёдор Лукьянов, комментируя стартующий в Брюсселе саммит НАТО, где планируется обсуждение возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Претенденты на роль «гуру» распугали участников либеральной секты

Антон Крылов, журналист
Брилёв не совершил ничего ужасного ни с какой точки зрения. Хотите быть моральными авторитетами – так и ведите себя соответствующе. Но, похоже, что однажды примеренная шапочка «морального авторитета» прирастает к голове навсегда. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Куда ведет дорога трансгендерной «терапии»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда детей объявляют «трансгендерами» и, переходя к прямому физическому вреду, пичкают веществами, наносящими тяжкий ущерб здоровью, чтобы подвергнуть калечащей операции, - это явление жуткое, но нельзя сказать, что неожиданное. Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

          Население может пострадать из-за тех, кто отмывает деньги через обменные пункты   4 декабря 2018, 19:20
          Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
          Текст: Ольга Самофалова

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          Вслед за предложением проверять происхождение денег при покупке долларов в ЦБ РФ рождаются еще более экстремальные идеи. Например, обсуждается предложение заставить людей покупать валюту только в том банке, где они уже имеют счет. С чем связано желание Банка России ограничить валютные операции - и к чему может привести реализация подобных идей?

          В Центробанке задумались о новых мерах борьбы с отмыванием денег при покупке-продаже валюты. Одно из предложений поступило от директора департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России Юрия Полупанова, передает Life.

          В документе говорится о двух механизмах ограничения покупки валюты в обменниках. Во-первых, банкам предлагается пройти новое лицензирование и закупить оборудование по идентификации гражданина. Это мера может убрать с рынка часть обменников, которые не потянут такие нововведения. Во-вторых, при покупке долларов за рубли банки должны будут отправлять справку-счет в ЦБ для обработки. Если у человека есть карта или счет на момент обмена, то с него предлагается брать специальную комиссию, штраф за как бы незаконный обмен, «не имеющий экономического смыcла», а значит, противоречащий закону 115-ФЗ. Какого размера штраф и кто будет взимать, из письма неясно. О каких именно счетах – валютных или рублевых идет речь, тоже непонятно.

          Стоит оговориться, что пока это лишь предложения. Более того, на официальном сайте ЦБ подобной информации и такого письма нет.

          Если сегодня жителю России требуется купить наличную валюту, то он свободен в выборе обменника. Все это создает конкуренцию между банками, отмечает Марк Гойхман из ГК TeleTrade.

          «Если мера будет принята в том виде, как это описано, то это приведет к тому, что каждого клиента российского банка обяжут проводить операции покупки-продажи валюты только в том банке, клиентом которого он является. В противном случае он может быть оштрафован, по-иному эту «комиссию» не назовешь», – говорит эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.  

          Право выбора места для покупки валюты сохраниться только у того, у кого нет счета или карты в каком-либо банке, что сегодня скорее исключение из правил. При этом, если раньше для покупки долларов достаточно было иметь паспорт, то теперь явно потребуются дополнительные данные для идентификации и составления справки-счета.

          Для чего нужны эти ограничения?

          «Эта мера предложена, скорее, не против рядовых граждан, а с целью очистки рынка от частных обменных пунктов. Одним из первых таких предупредительных действий стал запрет на вывески с обменными курсами, теперь же история получает логическое продолжение»,

          – считает Прохорова. Ранее Банк России сообщил, что намерен запретить наружные вывески с курсом валюты на улице для борьбы с «серыми» обменниками.

          На прошлой неделе СМИ стало известно, что ЦБ обнаружил новый способ отмывания коррупционных и черных денег – путем покупки огромных объемов валюты неизвестными без проверки источника средств. Как выяснил ЦБ, валюту на крупные суммы (не менее 100 тыс. долларов) в разных банках покупают одни и те же люди. И что бы ни происходило с рублем, эти неизвестные никогда не продают валюту.

          ЦБ уже направил в банки письмо с просьбой ужесточить контроль за обменом валюты путем проверки происхождения денег. То есть при обмене рублей на доллары кассир якобы сможет запросить справку с работы или налоговую декларацию по форме 2НДФЛ.

          На самом деле, несколько лет назад покупка валюты уже была ужесточена. Для операций на сумму от 15 тыс. рублей и выше кроме паспорта предлагается полностью идентифицировать клиента с помощью заполнения специальной анкеты (где указывается адрес проживания, номер телефона, ИНН и другое). Только не все обменные пункты выполняют это требование. Да и подтверждения доходов пока еще не требовали.

          Меры валютного контроля широко использовались в России в 90-х годах, особенно в период кризиса 1998 года. К каким печальным последствиям для простых граждан это привело, многие еще не забыли. Появился черный рынок и второй курс рубля со всевозможными мошенническими схемами.

          «Не исключаю, что уже сейчас огромное количество граждан ринется в обменники покупать валюту, потому что тенденция выглядит весьма странно - банки «включают долларовый пылесос», повышая ставки на валютные вклады, а далее ЦБ начинает ужесточать правила валютного обмена. Все это проходит на фоне эскалации геополитического конфликта с Украиной и заявлений, что доллар уходит от нас», – говорит Прохорова.

          Последствия новых ограничений могут оказаться резонансными.

          «С помощью этих мер, возможно, удастся отвадить от крупных покупок валюты неких злоумышленников, которые предпочтут более изощренные способы для своей деятельности. Но при этом будет нанесен ущерб огромному числу законопослушных людей»,

          – полагает Марк Гойхман из ГК TeleTrade.

          Во-первых, говорит эксперт, обменный курс валюты окажется менее выгодным. Во-вторых, вероятен расцвет теневого рынка с «черными» курсами. В-третьих, физическая доступность услуги сократится. Наконец, это ударит и по небольшим кредитным учреждениям, для которых «уличный» обмен валют – значимая часть дохода. Зато крупные банки от этого только выиграют. «Возрастет маржа ведущих банков, имеющих большое число клиентов-физлиц», – добавляет Гойхман.

          Поэтому вряд ли регулятор решиться пойти на такие жесткие меры. Скорее всего, будет найден компромисс между необходимостью пресечь отмывание денег в обменниках и правом граждан купить валюту без комиссии. Например, ЦБ может ограничить требования усиленного контроля лишь для крупных сумм операций.

          «Когда граждане покупают большой объем валюты в эквиваленте 600 тысяч рублей, то соответствующая информация должна поступать в службу финансового мониторинга. И там должны определять, криминальная это операция или сомнительная операция», – говорил недавно глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.


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