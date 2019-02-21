Эксперт: меры поддержки семей, озвученные Путиным, хороши тем, что они адресные

«Люди должны понимать, и это прозвучало в послании, что заводя детей, они будут поддержаны государством», – прокомментировала предложения Владимира Путина по поддержке семей с детьми директор АНО НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева.

«Первым в послании прозвучали меры демографической поддержки, потом проблемы бедности. Это приоритетные вещи, и они взаимосвязаны. Государство не просто должно ставить галочку, что увеличилась рождаемость. Люди должны понимать, и это прозвучало в послании, что заводя детей, они будут поддержаны государством», – говорит директор научно-исследовательного центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева, комментируя послание Федеральному собранию президента Владимира Путина.

Из наиболее значимых мер поддержки она выделяет все, что связано с ипотекой. «Большая семья требует большей жилплощади. Это и ипотечные каникулы, и льготная ставка в 6% при рождении второго ребенка, которая сохраняется на весь срок ипотеки», – говорит собеседница.

«Есть сложная категория семей с детьми-инвалидами – им в два раза увеличат пособия. Может быть, это не самые большие деньги, но для них это очень значимая поддержка. Также выплаты на ребенка получат больше семей благодаря повышению порога отсечения этих выплат. Эти меры хороши еще тем, что они адресные», – добавляет Курбангалеева. Планку доходов семьей с детьми предложено поднять с 1,5 до 2 прожиточных минимумов. Это позволит почти в 1,5 раза увеличить количество семей, которые могут рассчитывать на помощь от государства.

Предлагается также разработать более гибкие условия для того, чтобы семьи с детьми строили дома на своей земле. «Не секрет, что семьи с большим количеством детей живут чаще не в столицах. Когда семья заводит большое количество детей, жить в городе сложнее, а в большом своем доме еще и намного комфортнее. Тем более многодетным семьям выделяется земля, а что потом с ней делать, если элементарно не хватает денег на строительство дома? Теперь делается второй шаг – вы получаете помощь, чтобы построить на этой земле дом», – говорит Курбангалеева.

Наконец, при рождении третьего и последующего ребенка семья напрямую из федерального бюджета будет получать 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита – уже с этого года.

«С учетом материнского капитала это получается почти 1 млн рублей. Если не брать города-миллионики, а средние российские города, где квартиры стоят 3-5 млн рублей, то государство компенсирует минимум одну пятую стоимости квартиры. У демографов есть отдельные исследования, что, как правило, с появлением третьего ребенка средняя семья моментально скатывается в плане доходов к порогу бедности», – отмечает эксперт.

«Материнский капитал был первым шагом. Он показал свою эффективность, но этого недостаточно, поэтому необходимо выстраивать комплексную систему социальной защиты. Она должна быть более гибкой и адресной. Теперь одна форма поддержки следует за другой», – заключает Курбангалеева.