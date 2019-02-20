Сотрудника московской УК обвинили в смерти человека после падения льда с крыши

В Москве предъявили обвинение коммунальщику, по вине которого в Лялином переулке в результате падения льда с крыши погиб человек, сообщила представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Управляющий территорией сотрудник «УК Дом-Мастер» не обеспечил надлежащее техническое обслуживание дома, вследствие чего произошла трагедия, передает «Интерфакс».

В заявлении Нефедовой отмечается, что следствие долгое время не предъявляло обвинение сотруднику УК, и сделало это лишь по требованию прокуратуры. Также в прокуратуре сказали, что «Дом-Мастер» неоднократно получала требования о своевременной очистке кровель от снега и наледи.

Напомним, 15 января в Лялином переулке на мужчину с крыши жилого дома упала наледь. Пострадавший был доставлен в больницу, где через три дня скончался.

В апреле 2018 года в Перми на коляску с младенцем упал снег, в результате чего ребенок погиб.