В Москве еще один человек погиб после падения наледи на голову

В Москве умер мужчина после падения наледи с крыши подъезда жилого дома, сообщает Главное следственное управление СК по Москве.

«15 января 2019 года с крыши подъезда жилого дома, расположенного по Лялину переулку в городе Москве, на мужчину упала наледь. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, сегодня (18 января) мужчина скончался в больнице», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, дом обслуживается компанией ООО УК «Дом-Мастер».

По результатам доследственной проверки московский СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Следователи намерены в ходе расследования дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц УК, установить ответственных за уборку дома. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в пятницу в Москве женщина скончалась после падения снежной глыбы во время чистки крыши одного из домов.