Не послушавшуюся дворника женщину в Москве убило снежной глыбой

В Москве женщина умерла после падения снега с крыши дома, в больницу с травмами попал дворник, пытавшийся отговорить ее о переходе через ограждение, сообщили в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа столицы.

Происшествие случилось около 13.00 мск у дома № 3 на Танковом проезде, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу префектуры.

У дома была огорожена территория, где проводилась очистка крыши от снега и удаление наледи. Женщина прошла через ограждение, ее попытался остановить сотрудник ГБУ «Жилищник», отвечающий за безопасность проведения работ.

«Женщина, личность которой устанавливается, проигнорировала все предупреждения и оттолкнула сотрудника. В этот момент на нее упала глыба снега с очищаемой крыши. В результате женщина погибла, сотрудник ГБУ «Жилищник» доставлен с травмами в больницу», – отмечается в сообщении префектуры.