Младенец погиб от падения снега с крыши в Перми

Попавший в реанимацию девятимесячный ребенок, на которого упал снег, скончался в больнице, сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

В понедельник в Кировском районе Перми на коляску с младенцем упал снег, в результате инцидента ребенок с тяжелой травмой головы был госпитализирован в реанимацию. Врачи провели оперативное лечение, но спасти малыша не удалось.

«В среду ребенок скончался», – передает РИА «Новости» сообщение регионального минздрава.



По данным ведомства, у младенца была травма, несовместимая с жизнью, врачи двое суток старались спасти его, применяя все новейшие методы лечения, в том числе, впервые метод контролируемой гипотермии мозга.



СК по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». В офисе управляющей компании изъяли документацию, регламентирующую обслуживание жилого дома.



В администрации Перми утверждают, что падение скопившегося снега в Кировском районе «произошло с балкона дома», за очистку которого отвечает собственник квартиры.