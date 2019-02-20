Путин сказал, каким чиновникам лучше уйти

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что чиновникам, считающим, что заданная планка в работе чересчур высока, лучше уйти.

«Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темпы этого движения. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегая инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти», – заявил глава государства.

Он добавил, что не раз слышал о том, что слишком сложно решать проблемы страны, слишком высокая планка в работе. «Вот с таким настроем лучше не подходить», – отметил президент.

Трансляцию ведут федеральные телеканалы.