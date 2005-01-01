Переодетый в женщину российский журналист проник в петербургское «кафе без мужчин»

В кафе «Симона» в Санкт-Петербурге, в которое не пускают мужчин, спустя две недели после открытия смог пробраться журналист, переодетый в женщину; он рассказал, как устроено первое в России male-free кафе.

В «Симону» не пускают мужчин днем, это возможно только в дни специальных мероприятий для широкой публики после 19.00. Кафе открыли феминистки Леда Гарина и Светлана Нартахова. В это заведение уже пытался пройти депутат Виталий Милонов с помощниками после жалоб на дискриминационные условия прохода в кафе, однако его не пустили, пишет «Фонтанка».

Леда Гарина подчеркивает, что посещать кафе можно, если человек «считывается окружающими как женщина». Журналист портала переоделся в женщину. Чтобы попасть в кафе, необходимо знать код на арке с железными воротами. Мужчине удалось пройти вместе с самой Гариной, оказавшейся рядом.

Кафе устроено в виде коворкинга, внутри нельзя ходить в обуви. Для посетителей стоят кресла-мешки и розовые кресла в виде вульвы, столик с книгами, швейная машинка и «общий» ноутбук. Сейчас в кафе проходит выставка «Сказки для девочек». Кроме Гариной в «Симоне» работает еще только Светлана Нартахова, которая выполняет роль администратора и баристы. Посетителям предлагается кофе за 150 рублей или за эти же 150 рублей находиться в коворкинге сколько угодно времени. У входа он выяснил, что стал шестым посетителем за день.

Гарина и Нартахова, как сообщает портал, активно используют в своей речи феминитивы – «дизайнерка», «организаторка», «мастерица», «волонтерка», «операторка». Переиначены названия кофе: «Латэсса», «Американка», «Рафиня», «Эспресска».

Позже в кафе пришла журналистка Deutsche Welle, которая взяла интервью у Гариной. Деньги, по ее словам, на существование кафе добываются методом краудфандинга, сейчас собрана сумма примерно на три месяца аренды помещения. После этого представительница DW стала опрашивать посетительниц, почему они приходят в «Симону», на что те отвечали о жестокости мира и насилии со стороны мужчин. Ответ журналиста «Фонтанки» о том, что он (она) ощущает себя в безопасности, видимо, не удовлетворил корреспондента Deutsche Welle, поэтому она переключила свой интерес на других посетителей.

После 19.00 в зале началось мероприятие для «полиаморов» - людей, которые могут одновременно любить нескольких партнеров. Всем, кто не собирался участвовать в дискуссии, пришлось уйти. На это мероприятие были приглашены в том числе мужчины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новой волне феминизма в России, которая отражается на русском языке.