Лукьянов: Просьба Трампа забрать домой боевиков ИГ обнажила кризис самостоятельности Европы

«Европа в очередной раз показывает, что она не в состоянии отвечать на те потребности и вызовы, которые современный мир предъявляет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя нежелание европейских стран откликнуться на предложение президента США забрать из Сирии боевиков ИГИЛ*.

«Дело в том, что Трамп совершенно прав. Можно спорить о том, какую политику США проводили в Сирии, но они осуществляли боевые действия против ИГИЛ*, в результате чего ИГИЛ совместными усилиями в основном побеждено», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

«Часть захваченных боевиков – это граждане европейских стран, и возникает вопрос: а что с ними делать? Это довольно большой массив опасных людей, подозреваемых в терроризме», – пояснил Лукьянов.

«Ведь та же Европа много лет яростно критиковала США за базу Гуантанамо, где содержались боевики из «Талибана», «Аль-Каиды», ИГИЛ и так далее. Европейцы говорили, что это безобразие и нарушение прав человека. И вот Трамп предлагает европейцам забрать к себе их собственных граждан и обращаться с ними так, как они считают нужным. Но европейцы начинают говорить о том, что это невозможно», – продолжил Лукьянов.

«Трамп действует целесообразно. А Европа в очередной раз показывает, что она не в состоянии отвечать на те потребности и вызовы, которые современный мир предъявляет. Когда Трамп говорит, что Европа привыкла паразитировать на Штатах в вопросах безопасности – с этим трудно спорить. Потому что в Европе привыкли, что Дядя Сэм за них все решает, но теперь им говорят «Давайте сами!», и выясняется, что сами они как-то не очень... в общем, кризис самостоятельности у них», – резюмировал Лукьянов.

Напомним, в субботу Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, после присоединения к ИГ* взятых в плен возглавляемой США международной коалицией. Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.

В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Европе будет «исключительно сложно» исполнить призыв президента США. Министр добавил, что наличие немецкого гражданства дает право на возвращение в страну. Однако в Сирии в настоящее время нет возможности проверить гражданство, подчеркнул Маас.

В то же время в Совфеде предположили, что Трамп таким образом хочет вывести европейских боевиков ИГ из-под удара. Там заявили, что террористов следует судить в Сирии, а не в странах, откуда они прибыли.