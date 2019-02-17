США просили Японию выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

Японский премьер Синдзо Абэ по просьбе из Вашингтона выдвинул американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщила японская газета «Асахи симбун» со ссылкой на источник в правительстве страны.

По информации издания, американские власти «неформально» попросили Токио выдвинуть Трампа на получение премии после того, как в июне 2018 года он встретился с северокорейским вождем Ким Чен Ыном в Сингапуре, передает «Интерфакс».

Осенью Абэ выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию за диалог с Северной Кореей. Заявки принимались до февраля.

В пятницу Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но не получит ее.

Предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году – сразу после вступления в должность.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Дональд Трамп и Ким Чен Ын не получили Нобелевскую премию мира за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, хотя их шансы рассматривались как наиболее предпочтительные.