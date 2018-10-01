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5 октября, пятница  |  Последнее обновление — 16:23  |  vz.ru
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Почему Трампу с Кимом не дали Нобелевскую премию мира

Ким и Трамп остались без премииФото: Susan Walsh/Reuters
Дональд Трамп и Ким Чен Ын не получили Нобелевскую премию мира за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, хотя их шансы рассматривались как наиболее предпочтительные. Вместо них норвежский комитет присудил премию хирургу из Конго и правозащитнице из Ирака за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов». Почему Запад продолжает пытаться не замечать Трампа? Подробности...
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В России может появиться аэропорт имени Достоевского, но не Сталина

Фото: кадр из видео
Российские аэропорты, в том числе известные на весь мир воздушные гавани Москвы могут получить имена выдающихся соотечественников, например Чехова, Лермонтова или Рублева. Инициативу Общественной палаты в рамках проекта «Великие имена России» уже поддержали не только в профильном Минкульте. Как предполагается определять имена этих исторических личностей? Подробности...
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Зачем власти Украины начали дипломатическую войну с членом ЕС

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Ссора между Украиной и Венгрией дошла уже до взаимной высылки дипломатов. Киев пугает не только массовая раздача венгерских паспортов в Закарпатье, но в первую очередь – то, что дипломаты перестали зазывать местных мадьяр на историческую родину. Наоборот, их агитируют оставаться в Закарпатье. Будапешт готовит почву для территориальных претензий? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
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Интеллектуалы предали свою главную добродетель

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Одна из опубликованных «статей на тему феминизма» была перефразированной главой из книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Оказалось, что без внешней маркировки научное сообщество больше не способно разглядеть то, что проповедует. Подробности...
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Станет ли Испания еще одним «евродругом» России

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Простые испанцы россиян любят. По количеству оставляемых средств гости из России – четвертые после граждан Великобритании, Германии и Франции, а по чаевым – первые. На уровне политэлиты ситуация иная. Подробности...
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          Почему Трампу с Кимом не дали Нобелевскую премию мира

          Ким и Трамп остались без премии   5 октября 2018, 14:58
          Фото: Susan Walsh/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Дональд Трамп и Ким Чен Ын не получили Нобелевскую премию мира за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, хотя их шансы рассматривались как наиболее предпочтительные. Вместо них норвежский комитет присудил премию хирургу из Конго и правозащитнице из Ирака за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов». Почему Запад продолжает пытаться не замечать Трампа?

          Еще накануне объявления решения о лауреате букмекерские конторы и аналитики считали, что Нобеля дадут за Корею – то есть за начало процесса избавления Корейского полуострова от ядерного оружия.

          Потому что сама тема угрозы войны в Корее из-за северокорейской ядерной программы была дико распиарена начиная с начала 2017 года – и прошедшие в этом году встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом не только, как говорили раньше, «отодвинули угрозу войны», но и привели к действительно важным межкорейским соглашениям о демилитаризации границы между Северной и Южной Кореей.

          Процесс их сближения будет долгим и трудным, да и Трамп еще может поиграть мускулами – не говоря уже о том, что реального отказа КНДР от ядерного оружия не будет как минимум до вывода американских войск из Южной Кореи – но вот тут-то бы Нобелевскому комитету и поддержать «движение в сторону мира». Отметить Кима и Муна, ну и Трампа заодно. Вариант премии на троих и рассматривался как наиболее реалистичный.

          Впрочем, можно было дать премию и только двум корейским президентам, потому что они за три свои встречи действительно добились очень многого. К тому же, за все 46 лет периодически проводившихся межкорейских переговоров (иногда с паузой в 20 лет) ни один из них не был отмечен Нобелевской премией. То есть у Нобелевского комитета был хороший повод закрыть очень заметную дыру в перечне важных тем.

          Конечно, был вариант дать премию за Корею одному Трампу – его выдвигали и отдельно – но всё-таки Трамп не Обама, которому в 2009-м премию дали просто за красивые слова. Трампа западная пресса изображает как «угрозу миру» – как же отметить такого?

          Но в итоге не получилось ни премии на троих, ни даже премии на двоих, Киму и Муну – может быть, потому, что Ким в глазах Запада тоже страшный персонаж? Но в 70-х и 90-х премию давали за арабо-израильское урегулирование – сначала Бегину и Садату, потом Рабину и Арафату. Бегина называли террористом арабы, а Арафата – евреи. И ничего – премии получили. А сейчас что помешало?

          Конечно, не одна лишь нелюбовь к Трампу – хотя она, скорее всего, сыграла главную роль в выборе норвежцев.

          Норвегия (Нобелевская премия мира, в отличие от других Нобелевских премий, с 1901 года присуждается в Осло) вообще одна из самых отформатированных стран Запада – победившая толерантность и политкорректность, агрессивный феминизм, самоуничижение за свое прошлое, показательный прием мигрантов. Неслучайно именно в Норвегии появился Брейвик – сын активистки феминистического движения, принявшийся убивать мусульманских (и не только) мигрантов. Для «прогрессивных» норвежцев Трамп – это воплощение всего неправильного, агрессивный белый мужчина, враг женщин, мусульман, мигрантов и любых меньшинств. Не важно, что реальный Трамп и его политика не таковы – но таким его рисуют глобальные медиа и модераторы европейского общественного мнения. Поэтому Трампу премию давать нельзя. А кому можно? Можно дать тем, кто борется с Трампом.

          Это, конечно, шутка – но в ней есть доля правды. Кампания #MeToo, активно раскручиваемая в последнее время на Западе, называет своей целью борьбу с сексуальным насилием против женщин – но под понятие «насилие» в соответствии с установками радикального феминизма подводится уже практически что угодно. Причем одной из наиболее желаемых жертв этой кампании должен был стать «мужлан и сексист» Дональд Трамп – но, к ярости его противников, ничего из этого не получилось. Однако сама кампания не стихает – наоборот, лишь набирает обороты.

          Поэтому, хотя нынешние лауреаты Нобелевки и борются с реальным, а не выдуманным сексуальным насилием, само совпадение терминов заставляет задуматься об истинных целях норвежцев при присуждении премии.

          Нобелевка-2018 присуждена хирургу из Конго Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов».

          63-летний Муквеге – конголезский гинеколог, директор госпиталя, в котором оказывалась помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований, которые были частым явлением в ходе десятилетиями шедшей гражданской войны в бывшем Заире. Как пишут, он «оказал помощь тысячам женщин, некоторым из них по несколько раз, делая иногда более 10 операций в свой 18-часовой рабочий день». Муквеге считается крупнейшим современным специалистом в области лечения гинекологических травм и уже отмечен множеством наград – от французского Ордена Почетного легиона до премии ООН по правам человека, от премии Улофа Пальме до евросоюзовской премии имени Сахарова.

          То есть этот человек уже удостоен всех возможных мировых наград – причем большинство из них вручено ему еще 10 лет назад. Сейчас никакой большой войны в Конго нет – так что дали просто, чтобы кому-то дать. Или кому-то не дать.

          А 25-летняя Надя Мурад известна как иракская правозащитница, которая «пережила сексуальное рабство в ИГИЛ*» – и теперь она ведет работу «по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия войны». Два года назад журнал Time включил ее в список 100 самых влиятельных людей мира 2016 года.

          Что получается? Нобелевский комитет решил отметить важность борьбы с сексуальным насилием против женщин в ходе военных конфликтов – то есть сказать очередную банальность. Конечно, кто же будет спорить с тем, что насиловать, как и убивать, – это очень плохо и нужно бороться с этим? А уж тема борьбы за права женщин и вовсе одна из любимых у Нобелевского комитета – не далее как в 2011 году они присудили премию двум либерийкам и йеменке «за ненасильственную борьбу за права и безопасность женщин и участие в миротворческом процессе».

          Вот только дело в том, что выступить против насилия над женщинами Нобелевский комитет мог абсолютно в любой год – а наградить того же доктора Муквеге было гораздо логичнее в 2009 году, потому что именно тогда он стал всемирно известен и получал массу европейских и международных премий. Но в 2009-м премию почему-то дали другому чернокожему – Бараку Обаме. Который к этому моменту был президентом США всего несколько месяцев и не успел сделать вообще ничего, кроме как произнести несколько пафосных речей. Впрочем, и вторжения в Ливию он тогда еще не организовал.

          А сейчас Трамп, Ким и Мун имели все основания быть отмеченными премией – но ни Трамп не стал пятым президентом США – лауреатом Нобелевки, ни корейцы не удостоились внимания норвежцев. Впрочем, отрицательный результат – это тоже результат, гораздо более говорящий о тех, кто решил проигнорировать главное международное событие года.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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