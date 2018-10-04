Названы фавориты Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Республики Корея Мун Чжэ Ин вошли в список фаворитов на получение Нобелевской премии мира по версии американского журнала Time.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин могут получить Нобелевскую премию мира за работу по денуклеаризации Корейского полуострова; издание отмечает их как «очевидных фаворитов», передает ТАСС.

Другим претендентом на престижную премию стал американский лидер, при участии которого в июне в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР.

Крупнейшая в Британии букмекерская контора Ladbrokes оценила шансы главы Белого дома на победу как 5 к 2.

По мнению Time, Трамп в дома в равной степени может удостоиться премии как лично, так и совместно с корейскими лидерами.

Среди других вероятных обладателей Нобелевской премии журнал назвал экс-главу регионального правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который вынужденно покинул Испанию и после референдума о независимости региона в 2017 году – его шансы букмекеры оценивают как 12 к одному, а также Папу Римского Франциска, вероятность победы которого – 16 к одному.

Кроме того, отмечен саудовский блогер и общественный деятель Раиф Бадави, который отбывает семилетний тюремный срок за «оскорбление Ислама через электронные каналы».

В списки присутствуют две организации: Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU).

Ранее были названы обладатели Нобелевской премии в 2018 году по медицине, физике и химии.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео объявил, что новая встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНДР Ким Чен Ына состоится после октября.

До этого глава Белого дома заявил, что США якобы удалось достигнуть огромного прогресса «в том, что касается Северной Кореи».