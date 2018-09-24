Трамп объявил об «огромном прогрессе» по КНДР

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам якобы удалось достигнуть огромного прогресса «в том, что касается Северной Кореи».

По словам Трампа, он обсудил ситуацию вокруг КНДР со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, передает ТАСС.

«Мы достигли огромного прогресса. Лидер [КНДР] Ким Чен Ын был очень открытым и удивительным, он хочет чего-то добиться. Мы многого добились вместе [с президентом Южной Кореи] в том, что касается Северной Кореи, и мы будем обсуждать это в течение следующих нескольких дней», – заявил Трамп.

При этом глава Белого дома не уточнил, каких именно результатов Соединенным Штатам удалось добиться во взаимоотношениях с КНДР.

Напомним, в минувшую среду лидеры КНДР и Южной Кореи фактически объявили о прекращении войны, достигнув договоренностей по итогам межкорейского саммита. После этого Мун Чжэ Ин пообещал привезти Трампу сообщение от Ким Чен Ына.