Объявлено о прекращении войны между двумя Кореями

Главы КНДР и Южной Кореи фактически объявили о прекращении войны, сообщил представитель президентской администрации в Сеуле.

«Лидеры Юга и Севера своими договоренностями фактически объявили о прекращении войны на Корейском полуострове», – цитирует представителя президентской администрации РИА «Новости».

Ранее в среду Северная и Южная Кореи подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере. Также достигнута договоренность о начале работ по соединению транспортных артерий двух стран.

По итогам межкорейского саммита председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын отметил, что провел со своим южнокорейским визави Мун Чжэ Ином «очень содержательные» переговоры.