Сеул и Пхеньян договорились о соединении железных дорог на Корейском полуострове

Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о начале работ по соединению транспортных артерий двух стран, говорится в совместном заявлении Севера и Юга по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.

Работы по соединению железных и автомобильных дорог планируется начать в течение года, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе Южная Корея призвала ускорить соединение железных дорог страны с Транссибом.