Южная Корея призвала ускорить соединение железных дорог страны с Транссибом

Депутат южнокорейского парламента, бывший глава Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ен Гиль выразил надежду на скорейшую реализацию проекта по соединению железных дорог Корейского полуострова и их соединению с российским Транссибом.

На деловом завтраке инвестиционных советов России Южной Кореи, проходящем в рамках Восточного экономического форума, Сон Ен Гиль отметил, что ситуация в области безопасности на Корейском полуострове и отношения Сеула и Пхеньяна за последние десять месяцев существенно улучшились, передает ТАСС.

В связи с этим он призвал бизнесменов двух стран активизировать сотрудничество, в том числе в сфере железнодорожного транспорта, чтобы появилась возможность доехать из Сеула до Москвы или Санкт-Петербурга на поезде.

Он заверил, что Южная Корея делает все возможное для поддержки выхода корейских компаний на российский рынок, а также выразил надежду на новые двусторонние проекты и дальнейшее развитие экономических отношений двух стран.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин поручил включить в инфраструктурный план расширение БАМа и Транссиба. Позднее стало известно, что Москва и Токио решили привлечь к эксплуатации Транссиба японские компании.