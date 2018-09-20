Глава Южной Кореи пообещал привезти Трампу сообщение от Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передаст президенту США Дональду Трампу сообщение от главы КНДР Ким Чен Ына.

После визита в КНДР Мун Чжэ Ин рассказал, что скоро поедет в США на встречу с Трампом, чтобы поговорить о деталях процесса денуклеаризации, не попавших в итоговое заявление межкорейского саммита, передает РИА «Новости».

«США хочет отправить КНДР послание через нас, а Северная Корея хочет передать сообщение США с нашей помощью, и я исполню эту роль, когда встречусь с президентом Трампом», – сказал Мун Чжэ Ин.

Он считает, что процесс денуклеаризации должен обсуждаться США и КНДР.

Мун Чжэ Ин рассказал о планах Ким Чен Ына на новый саммит с США, передает ТАСС.

«Ким Чен Ын дал понять, что хочет, чтобы для продвижения процесса денуклеаризации госсекретарь США Майк Помпео посетил Север, а также желает скорейшего проведения второго северокорейско-американского саммита», – сказал он.

Он также выразил надежду, что КНДР и Южная Корея в ближайшем будущем подпишут мирный договор.

В среду президент США Дональд Трамп заявлял, что в ближайшее время проведет новую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В начале сентября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщала, что США и КНДР начали работать над организацией встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Главы КНДР и Южной Кореи фактически объявили о прекращении войны, достигнув договоренностей по итогам межкорейского саммита.