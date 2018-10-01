Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира за 2018 год присуждена хирургу Денису Муквеге и правозащитнице Наде Мурад за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов».

Об этом объявил Норвежский нобелевский комитет, передает ТАСС.

Денис Муквеге – 63-летний конголезский гинеколог, кавалер Ордена Почетного легиона. Более всего известен как основатель и директор госпиталя Панзи, работа которого направлена на оказание медицинской помощи женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований, часто практиковавшихся повстанцами в ходе конфликта в Киву, в результате чего Муквеге был признан крупнейшим современным специалистом в области лечения гинекологических травм.

Во время Второй Конголезской войны Муквеге, по некоторым данным, оказал помощь тысячам женщин, некоторым из них – по несколько раз, делая иногда более 10 операций в свой 18-часовой рабочий день. За свою карьеру Муквеге становился лауреатом премии ООН по правам человека (2008), премии Улофа Пальме (2009) и многих других наград. В 2014 году от руководства Европейского союза Муквеге получил премию имени Сахарова за работу по реабилитации женщин – жертв сексуального насилия в военное время.

Надя Мурад – 25-летняя иракская правозащитница, пережила сексуальное рабство в террористической группировке «Исламское государство*», ведет общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия войны.

Включена журналом Time в список 100 самых влиятельных людей мира 2016 года. Иракское правительство отмечало роль Мурад в донесении до мирового сообщества информации об угрожающем положении езидских женщин на территории, контролируемой ИГ*.

В этом году на премию претендовали 329 кандидатов, из которых – 112 общественные и международные организации, передает РИА «Новости».

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (1 млн долларов).