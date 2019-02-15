Трамп назвал себя достойным Нобелевской премии мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но не получит ее.

«Что касается меня, я, вероятно, никогда не получу ее (Нобелевскую премию мира), но это ничего. Они дали ее (экс-президенту США Бараку) Обаме, и он даже не знал, за что», – сказал Трамп, передает РИА «Новости»

Глава Белого дома отметил, что считает своей заслугой налаживание отношений с КНДР и с его руководителем Ким Чен Ыном.

По словам Трампа, премьер Японии Синдзо Абэ признавался ему, что номинировал его на Нобелевскую премию мира. «Он сказал, что от имени Японии я номинировал вас и прошу их дать вам Нобелевскую премию мира», – сказал Трамп.

Прежний президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году, в том же году он вступил в должность главы государства.