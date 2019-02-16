Экс-архиепископ Вашингтона признан виновным в педофилии

Бывший архиепископ Вашингтона 88-летний Теодор Маккэррик, которому пришлось покинуть Кардинальскую коллегию, признан церковным судом виновным в педофилии, об этом сообщила ватиканская Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция).

Окончательный вердикт по делу Маккэррика был вынесен 11 января, сообщает одно из влиятельнейших подразделений Римской курии. Бывший архиепископ Вашингтона был признан виновным в нарушении заповеди «Не прелюбодействуй» в отношении несовершеннолетних, а также взрослых. Он лишился духовного сана, передает РИА «Новости».

Папа римский Франциск подтвердил окончательный характер данного приговора, который не допускает апелляции.

Ранее папу Римского Франциска обвиняли в том, что он знал о преступлениях Маккэррика, но не предпринимал никаких действий. Кроме того, американские СМИ писали, что иерархи католической церкви США давно знали об обвинениях в адрес кардинала в сексуальных домогательствах по отношению к молодым людям, желавшим стать монахами или принять сан. Отмечалось, что один из первых случаев произошел 45 лет назад.

Сам папа Римский Франциск обещал искоренить педофилию в католической церкви.