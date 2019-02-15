Пентагон заказал четыре подводных беспилотника

Минобороны США заключило контракт с компанией Boeing на четыре беспилотных подводных аппарата (Extra-Large Unmanned Underwater Vehicles, XLUUV).

Согласно контракту, Boeing получит 43 млн долларов, по договору компания обязуется изготовить, испытать и поставить четыре аппарата и связанные с ними инфраструктурные элементы, сообщает издание Popular Mechanics.

Беспилотные подлодки Oracs смогут проводить разведку, помогать тонущим кораблям на больших расстояниях. Корабли-дроны Orca планируется использовать в качестве одноразовых систем, которые можно применять в ходе ведения боевых действий на линии фронта.

6 февраля в морской акватории испытали ядерную энергетическую установку российского стратегического беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

В январе сообщалось, что «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует его неуязвимость.